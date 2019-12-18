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Türkiye Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda madalyalar sahiplerini buldu

Ankara'da düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda, madalya kazanan sporcular belli oldu.

18.12.2019 20:48 | Son Güncelleme: 18.12.2019 20:48
Türkiye Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda madalyalar sahiplerini buldu

'da düzenlenen Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda, madalya kazanan sporcular belli oldu.

Salonu'nda devam eden şampiyonada, yapılan müsabakalar sonrasında dereceye giren kadın güreşçiler şunlar:

50 kilo:

1- Aynur Erge

2- Zehra Demirhan

3- Funda Tükenmez

3- Bedriye Aksu

53 kilo:

1- Emine Çataloğlu

2- Rahime Arı

3- Fahriye Gök

3- Sıla Aykıl

55 kilo:

1- Esra Pul

2- Dilan Kaya

3- Elif Yılmaz

3- Gizem Kabak

57 kilo:

1- Eda Tekin

2- Mehlika Öztürk

3- Alev Toprak

3- Melda Dernekci

59 kilo:

1- Elif Yanık

2- Aybike Yıldırım

3- Nurife Duman

3- İkranur Akkuş

62 kilo:

1- Gamze Nur Adakan

2- Cansu Aksoy

3- Hatice Ece Tekin

3- Derya Beyhan

65 kilo:

1- Aslı Tuğcu

2- Şule Kabak

3- Kezban Akçin

3- Yağmur Çakmak

68 kilo:

1- Kadriye Aksoy

2- Nesrin Baş

3- Seda Başgül

3- Sevda Sarıgül

72 kilo:

1- Buse Tosun

2- Vahide Nur Gök

3- Merve Özer

3- Merve Pul

76 kilo:

1- Ayşegül Özbeğe

2- Elif Nur Yaşar

3- Meryem Yılmaz

3- Sabiha Akyıldız

Kulüpler sıralaması

1- İstanbul ENKA (225 puan)

2- Yalova Altınova Tersaneler (105 puan)

3- Tokat Turhal (82 Puan )

4- Burdur Belediye GSK (63 puan)

Kaynak: AA
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