Türkiye Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda madalyalar sahiplerini buldu
Ankara'da düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda, madalya kazanan sporcular belli oldu.
Ankara'da düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda, madalya kazanan sporcular belli oldu.
Taha Akgül Spor Salonu'nda devam eden şampiyonada, yapılan müsabakalar sonrasında dereceye giren kadın güreşçiler şunlar:
50 kilo:
1- Aynur Erge
2- Zehra Demirhan
3- Funda Tükenmez
3- Bedriye Aksu
53 kilo:
1- Emine Çataloğlu
2- Rahime Arı
3- Fahriye Gök
3- Sıla Aykıl
55 kilo:
1- Esra Pul
2- Dilan Kaya
3- Elif Yılmaz
3- Gizem Kabak
57 kilo:
1- Eda Tekin
2- Mehlika Öztürk
3- Alev Toprak
3- Melda Dernekci
59 kilo:
1- Elif Yanık
2- Aybike Yıldırım
3- Nurife Duman
3- İkranur Akkuş
62 kilo:
1- Gamze Nur Adakan
2- Cansu Aksoy
3- Hatice Ece Tekin
3- Derya Beyhan
65 kilo:
1- Aslı Tuğcu
2- Şule Kabak
3- Kezban Akçin
3- Yağmur Çakmak
68 kilo:
1- Kadriye Aksoy
2- Nesrin Baş
3- Seda Başgül
3- Sevda Sarıgül
72 kilo:
1- Buse Tosun
2- Vahide Nur Gök
3- Merve Özer
3- Merve Pul
76 kilo:
1- Ayşegül Özbeğe
2- Elif Nur Yaşar
3- Meryem Yılmaz
3- Sabiha Akyıldız
Kulüpler sıralaması
1- İstanbul ENKA (225 puan)
2- Yalova Altınova Tersaneler (105 puan)
3- Tokat Turhal (82 Puan )
4- Burdur Belediye GSK (63 puan)