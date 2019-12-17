Türkiye Güreş Şampiyonası başladı

17.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:24

Türkiye Güreş Şampiyonası, Ankara'da başladı.

Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde, kadın güreşçiler mindere çıktı.

132 sporcunun mücadele ettiği kadınlar kategorisinde 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72 ve 76 kilolarda elemeler ile çeyrek ve yarı final müsabakaları yapıldı.

Yarın bu kilolarda repesaj, üçüncülük ve final müsabakaları gerçekleştirilecek.

Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 19-22 Aralık'ta serbest, 23-25 Aralık'ta ise grekoromen stil müsabakaları yapılacak.

Kaynak: AA