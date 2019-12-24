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Türkiye Güreş Şampiyonası

Türkiye Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 55, 63, 72, 82 ve 97 kilo müsabakaları tamamlandı.

24.12.2019 21:02 | Son Güncelleme: 24.12.2019 21:02
Türkiye Güreş Şampiyonası

Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 55, 63, 72, 82 ve 97 kilo müsabakaları tamamlandı.

Ankara'daki Taha Akgül Salonu'nda düzenlenen organizasyonda bugün yapılan grekoromen stil müsabakalarının ardından dereceye giren sporcular şöyle oldu:

55 Kilo:

1- Doğuş Ayazcı (ASKİ)

2- Şerif Kılıç (ASKİ)

3- Müslim Alımlı ()

3- Ömer Halis Recep (Burdur Emniyet)

63 Kilo:

1- Abdullah Toprak ()

2- Onur Atalay (Kayseri Şeker)

3- Can Dokgöz (Kasımpaşa)

3- Abdurrahman Altan (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

72 Kilo:

1- Selçuk Can (Pendik Güreş İhtisas)

2- Cengiz Arslan (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

3- Yunus Özel (Kayseri Şeker)

3- Ahmet Yılmaz (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

82 Kilo:

1- Salih Aydın (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

2- Burhan Akbudak (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

3- Batuhan Koyuncu (Rize Çaykur)

3- Mehmet Ali Küçükosman (Kayseri Şeker)

97 Kilo:

1- Süleyman Demirci (ASKİ)

2- Süleyman Erbay (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

3- Beytullah Kayışdağ (ASKİ)

3- Davut Olcan (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

Türkiye Güreş Şampiyonası, yarın grekoromen stil 60, 67, 77, 87 ve 130 kilo müsabakalarıyla sona erecek.

Kaynak: AA
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