Türkiye Güreş Şampiyonası
Başkentte gerçekleştirilen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil müsabakaları başladı.
23.12.2019 12:36 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:36
Başkentte gerçekleştirilen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil müsabakaları başladı.
Taha Akgül Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyonda, grekoromen stil müsabakalarına geçildi.
Grekoromen stilde ilk gün 55, 63, 72, 82 ve 97 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı final karşılaşmaları yapılacak.
Türkiye Güreş Şampiyonası, 25 Aralık Çarşamba günü sona erecek.
Kaynak: AA
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