Türkiye Güreş Federasyonundan ikinci on-line antrenör semineri duyurusu
Türkiye Güreş Federasyonu, antrenörlere yönelik ikinci uzaktan eğitim seminerinin 15 Haziran'da başlayacağını duyurdu.
12.06.2020 12:33 | Son Güncelleme: 12.06.2020 13:25
Türkiye Güreş Federasyonu, antrenörlere yönelik ikinci uzaktan eğitim seminerinin 15 Haziran'da başlayacağını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, ikinci on-line antrenör seminerinin 15-19 Haziran tarihlerinde ücretisiz olarak gerçekleştirileceği belirtildi.
Seminer belgesi almak isteyen antrenörlerin başvurularını en geç 14 Haziran saat 17.00'ye kadar "Spor Bilgi Sistemi (E-devlet)" üzerinden yapmaları gerektiği ifade edildi.
Kaynak: AA