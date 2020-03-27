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Musa Aydın, Türkiye, Spor

Türkiye Güreş Federasyonundan anlamlı davranış

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, tüm il temsilciliklerine 65 yaş ve üstü güreşçilerin ihtiyaçlarının karşılanması için yazı gönderdi.

27.03.2020 16:58 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:58
Türkiye Güreş Federasyonundan anlamlı davranış

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, tüm il temsilciliklerine 65 yaş ve üstü güreşçilerin ihtiyaçlarının karşılanması için yazı gönderdi.

Türkiye Güreş Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının yasaklanması üzerine örnek bir çalışmaya imza attı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, il temsilcilerinden illerinde bulunan 65 yaş ve üstü güreşçilerle temasa geçmelerini isteyen Başkan Musa Aydın, bu güreşçilerin tüm ihtiyaçlarının Türkiye Güreş Federasyonuna bildirilmesini istedi.

Bunun üzerine il temsilcileri, 65 yaş ve üzerindeki güreşçilere ulaşarak ihtiyaçlarını giderdi.

Hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren güreşçiler, başta federasyon başkanı Musa Aydın olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ederek, "Başkanımız bizleri her türlü sıkıntılı günlerimizde yalnız bırakmıyor. Bizler de devletimizin aldığı karara uyarak salgın geçene kadar evimizden çıkmıyoruz. Bu sürede güreş il temsilcilerimizin ihtiyaçlarımızı karşılayacak olması çok anlamlı bir davranış." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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