Türkiye Güreş Federasyonundaki seçimin iptali kararı kaldırıldı

30.10.2019 22:24

Türkiye Güreş Federasyonu, 1. asliye hukuk mahkemesinin 13 Kasım 2016'da gerçekleştirilen federasyon başkanlık seçimlerinin iptaline yönelik kararının istinaf mahkemesi tarafından kaldırıldığını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, dava dosyasına göre Halil İbrahim Kastan'ın, 13 Kasım 2016'da Türkiye Güreş Federasyonun 4. olağan ve mali genel kurulunda başkan adaylığı için başvuruda bulunduğu hatırlatılarak, "Ama Kastan'ın yüzde 15 asgari delege desteğine sahip olmadığı, adaylık için ödenmesi gereken ücretinin de ödenmediği tespit edilmiş ve tüzük gereği adaylığı reddedilmişti. Kastan bunun üzerine avukatı aracılığıyla seçimlerin iptali için Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açmış, 5 Aralık 2017 tarihinde ki davada da seçimlerin iptali yönünde karar verilmişti. Türkiye Güreş Federasyonu konuyu istinaf mahkemesine taşıdı. 16. hukuk dairesi, 2017 yılında verilen seçimlerin iptal kararını kaldırdığını Türkiye Güreş Federasyonu Hukuk Müşavirliğine tebliğ etti. Böylelikle verilen hatalı karar ortadan kaldırılmış oldu. Türkiye Güreş Federasyonu tüm kurullarıyla, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da büyük başarılar elde etmek için çalışmalarına devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA