Türkiye Güreş Federasyonunda genel sekreterlik görevine Yusuf Gümüş atandı - Haberler Spor
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Türkiye Güreş Federasyonunda genel sekreterlik görevine Yusuf Gümüş atandı

AA, Fatih Gazioğlu - Spor
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Türkiye Güreş Federasyonunda genel sekreterlik görevine Yusuf Gümüş atandı

Türkiye Güreş Federasyonunda genel sekreterlik görevine Yusuf Gümüş atandı.

Türkiye Güreş Federasyonunda genel sekreterlik görevine Yusuf Gümüş atandı.

Federasyonun açıklamasına göre, Gençlik ve Spor Bakanlığında görev yapan milli antrenör Yusuf Gümüş, bundan sonra görevini genel sekreter olarak yürütecek.

Yusuf Gümüş, daha önce Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunda Grekoromen Güreş Milli Takım Antrenörü olarak görev yapmıştı.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Yusuf Gümüş, Türkiye, Milli, Güreş, Spor, Haber

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