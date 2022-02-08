Türkiye Güreş Federasyonunda genel sekreterlik görevine Yusuf Gümüş atandı.

Federasyonun açıklamasına göre, Gençlik ve Spor Bakanlığında görev yapan milli antrenör Yusuf Gümüş, bundan sonra görevini genel sekreter olarak yürütecek.

Yusuf Gümüş, daha önce Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunda Grekoromen Güreş Milli Takım Antrenörü olarak görev yapmıştı.