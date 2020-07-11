Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısı Yalova'da yapılıyor Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısı Yalova'da gerçekleştiriliyor.

Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısı Yalova'da gerçekleştiriliyor.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, dün başlayan toplantı 3 gün sürecek.

Başkan Musa Aydın ve yönetim kurulu üyelerinin tam kadro yer aldığı toplantıda 2020 yılı bütçesi, federasyon hizmet binasının yapımıyla ilgili son durum, sponsorluk çalışmaları, pandemi süresinde yapılan etkinlikler, on-line eğitimler, YİBO ve imam hatip liselerinin son durumları, kulüplere altyapı malzemele yardımı, 659. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde gelinen son nokta ve 15 Temmuz şehitleri anma programları gibi konular değerlendiriliyor.

Kaynak: AA