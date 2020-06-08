Türkiye Güreş Federasyonu'nun pandemi şartlarında online antrenörlük kursu başladı
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Türkiye Güreş Federasyonu'nun pandemi şartlarında online antrenörlük kursu başladı

Türkiye Güreş Federasyonu'nun düzenlediği online antrenörlük eğitim semineri, 300 antrenörün katılımı ile başladı.

Türkiye Güreş Federasyonu'nun pandemi şartlarında online antrenörlük kursu başladı
08.06.2020 12:47 | Son Güncelleme: 08.06.2020 12:50

Türkiye Güreş Federasyonu'nun düzenlediği online antrenörlük eğitim semineri, 300 antrenörün katılımı ile başladı. Seminer 15 Haziran'da sona erecek.

Türk spor tarihinde birçok ilklerin altına imza atan Türkiye Güreş Federasyonu tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemi sürecini en iyi değerlendiren federasyonlardan biri oldu. Federasyon Başkanı Musa Aydın'ın talimatları ve eğitim kurulunun çalışmalarıyla pandemi şartlarında online antrenörlük eğitim semineri başladı. Dün başlayan ve 300 antrenörün katıldığı seminer, 15 Haziran tarihinde sona erecek. Seminerin ilk iki gününde Prof. Dr. Mehmet Kutlu tarafından olimpik düzey güreşçiler için fiziksel uygunluk faktörleri ve mukayeseler konusu anlatıldı. Seminerde yarın Prof. Dr. Recep Gürsoy tarafından solunum sistemi ve egzersiz konusu anlatılacak. Yarın Türkiye Güreş Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Celal Taşkıran tarafından pandemi sürecinde antrenman ve antrenmanın adaptasyonu konusu ele alınacak. Seminerde 10 Haziran Çarşamba günü Dr. Beytullah Dönmez antrenörlük iletişim becerileri, farkındalık, farkındalık durakları öğrenmeye motive etmek konusunda eğitim verecek. 11 Haziran Perşembe günü Doç. Dr. Erkan Demirkan tarafından kuvvet antrenmanı programının dizaynı konusunu anlatılacak. 12 Haziran Cuma günü Prof. Dr. Ramiz Arabacı yüksek irtifada antrenmanın vücuda etkisi konusunda eğitim verecek. 13 Haziran Cumartesi günü Prof. Dr. Hamdi Pepe tarafından antrenörlük etik ilkeleri anlatılacak. 14 Haziran Pazar günü Prof. Dr. Adnan Ersoy iletişim becerileri konunda seminer verecek. Seminerin son günü olan 15 Haziran Pazartesi günü ise Prof. Dr. Mehmet Kutlu güreşte yetenek keşfetme yaklaşımları ve süreçlerini anlatacak.

MUSA AYDIN: "GÜREŞ FEDERASYONU OLARAK İLKLERE İMZA ATMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın pandemi sürecinde de ilklere imza attıklarını belirten, "Türk güreşi her zaman ilkleri yapmış ve Türk sporunun lokomotifi olmuştur. Salgın süreci başlar başlamaz da 'Evde Kal Türkiye' mesajlarını yayınladık, ardından tüm milli sporcuların evlerinde rahat bir şekilde çalışmaları için malzeme desteği verdik. TOHM sporcularımız başta olmak üzere ümitler, gençler ve yıldızlar kategorisindeki milli güreşçilerimizin online bir şekilde antrenman yapmalarını sağladık. Hakem semineri ile hakemlerimize yönelik çok önemli bir çalışma yaptık. Şimdi de tam 300 güreş antrenörünün katılımı ile antrenör seminerine başladık. Bu seminerde çok önemli konuları bilim adamlarımız antrenörlere anlatıyor. Salgın süreci her ne kadar sportif müsabakaları durdursada eğitim konusunda bizleri asla durduramadı. Teknolojinin de gücüyle bir çok ilklere imza atarak bu sıkıntılı zamanları en iyi şekilde atlatıyoruz. Sadece eğitim konusunda değil vefa konusunda da tüm ülkeye örnek olacak bir çalışmayla 65 yaş ve üzeri güreş camiasının tüm isimleriyle bir araya geldik. Sıkıntılarını giderdik. Evlerinde hareketsiz kalmamaları için eşofman hediye ettik. Milli takım kondisyonerlerimiz tarafından egzersiz programları hazırlatarak kendilerine ulaştırdık. Tüm Türkiye'ye vefanın ne olduğunu gösterdik. Pandemi süreci tüm dünyayı olumsuz yönde etkilese de, bu süreci en iyi değerlendiren federasyonlardan biri olduğumuz için son derece memnunuz. Tek temennimiz bu süreci tüm dünyanın bir an evvel atlatmasıdır" dedi.

"BAKAN MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU YAPTIĞIMIZ TÜM ÇALIŞMALARIN BAŞ MİMARIDIR"

Yaptıkları tüm çalışmaların baş mimarının Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu olduğunu vurgulayan Başkan Aydın, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon, Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulu'nun gayretleri, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun özellikle yurt dışından gelen vatandaşlarımızın KYK'ya bağlı yurtlarda 14 gün süreyle karantinaya alınması konusundaki başarılı çalışmaları pandeminin kontrol altına alınmasında büyük bir rol oynamıştır. Ayrıca yerel yöneticilerimizin çabaları ve 82 milyon insanımızın üstün gayretleriyle Kurtuluş Savaşı'nda, 15 Temmuz'da olduğu gibi başarılı bir mücadele verilmiş, pandemi kontrol altına alınmıştır. Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu bizlerle sürekli olarak toplantılar düzenleyerek, yapılan bu çalışmaların tümünde bizlere yol göstermiştir. Ülkemiz bu başarılı çalışmalar sayesinde sporunun her alanında çok daha başarılı olacaktır" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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