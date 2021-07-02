Türkiye Güreş Federasyonu, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Kovid-19 testinin zorunlu olacağını duyurdu

Türkiye Güreş Federasyonu, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde hem sporcu hem de görevlilerden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında PCR testi ibrazı isteneceğini duyurdu.