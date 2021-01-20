Türkiye Güreş Federasyonu, eski milli güreşçi Kazım Ayvaz için anma mesajı yayımladı
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Türkiye Güreş Federasyonu, eski milli güreşçi Kazım Ayvaz için anma mesajı yayımladı

20.01.2021 15:49 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:52
Türkiye Güreş Federasyonu, eski milli güreşçi Kazım Ayvaz için anma mesajı yayımladı

Türkiye Güreş Federasyonu, olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli güreşçi Kazım Ayvaz'ın ölümünün 1. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türkiye Güreş Federasyonu, olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli güreşçi Kazım Ayvaz'ın ölümünün 1. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Dünya ve Olimpiyat şampiyonu güreşçimiz Kazım Ayvaz'ı ölüm yıl dönümünde rahmetle anıyoruz." denildi.

1958'de Macaristan, 1962 yılında da ABD'de dünya şampiyonluğuna ulaşan Ayvaz, 1964 Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyon olarak adını Türk güreş tarihine altın harflerle yazdırdı.

Üç çocuk babası Ayvaz, 1969'da güreşi bıraktıktan sonra İsveç'e yerleşti ve orada antrenörlük yaptı.

Ayvaz, 83 yaşında hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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