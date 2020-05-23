Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'dan Ramazan Bayramı mesajı Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Musa Aydın'ın, federasyonun internet sitesinde yer alan mesajında, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'i geride bırakarak, milletçe, bir bayrama daha kavuşmuş bulunuyoruz. Bayramlar, sevgi, dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberliğimiz için mükemmel bir vesile, eşsiz bir fırsattır. Bayramın, bilhassa İslam coğrafyasında, acı içinde, umutsuzluk içinde, gözyaşları içinde yaşamak durumunda olan kardeşlerimizin yaralarına merhem olmasını Allah'tan temenni ediyorum." ifadeleri yer aldı.

Aydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı'nın biraz buruk kutlanacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sevdiklerimizle bir araya gelemeyeceğiz. Fakat iletişim ve teknoloji çağı olan günümüzde, uzaklıkların bir telefon kadar yakın olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu bayram sevdiklerimizle kucaklaşıp sarılamasak da hepimizin sağlığı için iletişim imkanlarıyla buluşacak ve daha güzel günler için devletimizin belirlemiş olduğu kurallara uyacağız. Ülkemizi ve dünyayı sarsan salgın dolayısıyla yaşadığımız zor günleri hep birlikte atlattığımız, sosyal mesafe engelini aştığımız ve tekrar kucaklaştığımız bayramları yaşamak en büyük temennimizdir. Bu vesileyle, Ramazan Bayramı'nızı en kalbi dileklerimle kutluyor, bu mübarek bayramın, bizleri her zamankinden daha çok birbirimize yakınlaştırmasını, kardeşliğimizi, dostluğumuzu pekiştirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA