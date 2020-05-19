Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'dan 19 Mayıs için kutlama mesajı Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Musa Aydın yaptığı yazılı açıklamada, milli mücadelenin başlangıcı olan bu günün Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından gençlere armağan edildiğini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"İstiklal mücadelemizin sembolü olan 19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, geleceğimizin teminatı ve umudumuz olan gençlere verilen önemin göstergesidir. Kurtuluş Savaşı'mızı zafere ulaştıran irade, kararlılık ve inancı, gençlerimizin aynen muhafaza ettiklerini görmekten mutluluk duyuyoruz. Bu düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum."

Kaynak: AA