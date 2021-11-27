Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Eroğlu, Kahramanmaraş'ta temaslarda bulunacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Eroğlu, Kahramanmaraş'ta temaslarda bulunacak

AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Eroğlu, Kahramanmaraş'ta temaslarda bulunacak

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, 29 Kasım'da memleketi Kahramanmaraş'ta bazı temaslarda bulunacak.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, 29 Kasım'da memleketi Kahramanmaraş'ta bazı temaslarda bulunacak.

Eroğlu yaptığı yazılı açıklamada, 29 Kasım Pazartesi günü memleketi Kahramanmaraş'ta hemşehrileriyle bir araya geleceğini bildirdi.

Kahramanmaraş'ta doğduğunu ve büyüdüğünü, bu kentte ruhunun, kimliğinin ve benliğinin oluştuğunu ifade eden Eroğlu, şunları kaydetti:

"Allah'tan her zaman beni, aileme ve doğduğum topraklara mahcup etmemesini istedim. Çok şükür Rabb'im beni bugüne kadar mahcup etmedi. Daha önce Avrupa ve dünya şampiyonu, olimpiyat ikincisi olarak gittiğim Kahramanmaraş'a bu kez de Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı olarak gidiyorum. Her zaman yanımda olan ve desteklerini benden esirgemeyen Kahramanmaraşlı tüm hemşehrilerimi hasretle kucaklamaya gidiyorum."

Barışmak için intihara kalkıştığı eşine böyle seslendi: 'Merve kurban olayım geri dön'

Barışmak için intihara kalkıştığı eşine böyle seslendi: "Merve kurban olayım geri dön"

 Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına yönelik şiddete karşı kararlılık vurgusu Açıklaması

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına yönelik şiddete karşı kararlılık vurgusu Açıklaması

AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title