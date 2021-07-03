Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Aydın'dan milli takım kampına ziyaret
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Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Aydın'dan milli takım kampına ziyaret

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Aydın'dan milli takım kampına ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, milli takım kampını ziyaretti.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, milli takım kampını ziyaretti.

Geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamayan ve 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına kısa bir süre kala hazırlıklarını Bolu'da sürdüren serbest güreş milli takım kampını Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ziyaret etti. Takımın son durumu hakkında teknik heyetten bilgiler alan Başkan Aydın, daha sonra güreşçilere sohbet etti. Musa Aydın, daha sonra millilerin koşu idmanında da yer aldı. 2016 Rio'da yapılan son olimpiyatlarda Türkiye'nin gururu olduklarını söyleyen Musa Aydın, güreşin Türk sporunun lokomotif branşı olduğunu belirtti. Olimpiyatlarda elde edilen toplam 91 madalyanın 63'ünü, 39 olimpiyat altın madalyasının da 29'unu güreşte aldıklarını söyleyen Aydın, "2016 Rio Olimpiyatları'nda ülkemizin kazanmış olduğu 8 madalyanın 5'ini güreşte kazandık. Bu anlamda hem devletimizin hem milletimizin bizden beklentisi yüksek. Sporcularımızın kamplarını ziyaret ettiğimde onların hırsı ve çalışma azmi de beni fazlasıyla mutlu ediyor. Öyle inanıyorum ki geçmiş yıllarda olduğu gibi Tokyo Olimpiyatları'nda da ülkemizi başarıyla temsil edeceğiz" dedi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmek üzere, serbest stilde 57 kiloda Süleyman Atlı, 86 kiloda Osman Göçen, 97 kiloda Süleyman Karadeniz, 125 kiloda Taha Akgül, Grekoromende 60 kiloda Kerem Kamal, 97 kiloda Cenk İldem, 130 kiloda Rıza Kayaalp, kadınlarda 50 kiloda Evin Demirhan ve 76 kiloda Yasemin Adar vize almıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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