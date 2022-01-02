Türkiye Güreş Federasyonu, trafik kazasında vefat eden antrenör için başsağlığı mesajı yayımladı

BATMAN (AA) - Türkiye Güreş Federasyonu, Amasya'da trafik kazası geçiren Batman Petrol Spor Kulübü kafilesi için geçmiş olsun, vefat eden antrenörü İbrahim Halil Kay için başsağlığı mesajı yayımladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Çorum'da düzenlenen 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası için Batman'dan yola çıkan Batman Petrol Spor Kulübü kafilesinin bu sabah Amasya yakınlarında trafik kazası geçirdiği belirtildi.

Kazada Batman İl Güreş Temsilcisi ve Batman Petrol Spor Kulübü Güreş Antrenörü İbrahim Halil Kay'ın hayatını kaybettiği, yaralananların ise Amasya Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı aktarıldı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu da kazayla yakından ilgilendiklerini ifade ederek, "Batman Petrol Spor Kulübü Antrenörü ve aynı zamanda Batman Güreş İl Temsilcimiz olan İbrahim Halil Kay'ın ölümü bizleri derinden üzmüştür. Hocamız tam bir güreş sevdalısıydı. Kendisine Allah'tan rahmet ailesi sevenleri ve tüm güreş ailemize başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan tüm ekiple yakından ilgileniyoruz. Rabbim onlara da acil şifalar versin." ifadelerini kullandı.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

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