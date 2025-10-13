Haberler

Türkiye Gürcistan maçı kaç bilet satıldı, maç geliri ne kadar? Türkiye Gürcistan maç bilet fiyatları ne kadardı?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda salı günü oynanacak Türkiye - Gürcistan maçı öncesinde anlamlı bir karar açıkladı. Peki, Türkiye Gürcistan maçı kaç bilet satıldı, maç geliri ne kadar? Türkiye Gürcistan maç bilet fiyatları ne kadardı?

TFF, Türkiye - Gürcistan karşılaşmasının bilet satışlarından elde edilecek tüm gelirin Gazze halkına bağışlanacağını duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, "Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan bu insanlık dramını bir kez daha kınıyoruz. Tüm taraftarlarımızı, Kocaeli Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak bu mücadelede Ay-Yıldızlı takımımıza tek ses, tek yürek olarak destek vermeye davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı. Türkiye Gürcistan maçı kaç bilet satıldı?

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI KAÇ BİLET SATILDI?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Bu tarihi mücadeleye ilk kez resmi bir milli maça ev sahipliği yapacak olan Kocaeli Stadyumu kapılarını açacak. Kocaelili futbolseverler, karşılaşmaya yoğun ilgi göstererek biletleri satışa çıktığı ilk gün, yalnızca birkaç saat içinde tamamen tüketti.

Bilet fiyatları 2.500 TL, 2.000 TL, 1.750 TL, 1.500 TL ve 900 TL olarak kategorilere göre belirlenmişti. Tribünlerin tamamen dolması beklenen karşılaşmada, Ay-Yıldızlılara büyük bir destek verilmesi öngörülüyor.

KOCAELİ TARİHİNDE BİR İLK YAŞANACAK

Kocaeli, uzun bir aradan sonra yeniden milli bir maça ev sahipliği yapacak. Kent, son olarak 2008 yılında Şili ile oynanan hazırlık karşılaşmasında A Milli Takım'ı ağırlamıştı. Ancak bu kez farklı bir anlam taşıyor; çünkü Kocaeli tarihinde ilk kez resmi bir milli maç düzenlenecek.

Bölge halkı, bu özel karşılaşmaya büyük bir coşku ve gururla hazırlanıyor. Binlerce taraftar, takımlarını yalnız bırakmamak için bilet satışlarının başlamasıyla birlikte stadyumu dolduracak.

TRİBÜN GELİRLERİ GAZZE HALKINA BAĞIŞLANACAK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), anlamlı bir karar alarak Türkiye - Gürcistan maçından elde edilecek tüm tribün gelirlerinin Gazze halkına bağışlanacağını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan bu insanlık dramını bir kez daha kınıyoruz. Tüm taraftarlarımızı, Kocaeli Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak mücadelede Ay-Yıldızlı ekibimizi tek ses, tek yürek olarak desteklemeye davet ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu 4. hafta mücadelesi olan Türkiye - Gürcistan maçı, 14 Ekim Salı günü saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.

Milli takım, bu kritik karşılaşmadan galip ayrılarak grup mücadelesinde avantaj elde etmeyi hedefliyor.

Osman DEMİR
