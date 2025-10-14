Türkiye Gürcistan'ı yenerse Dünya Kupası'na gidiyor mu, gruptan çıkıyor mu?

E Grubu'nda üçüncü maçların tamamlanmasıyla birlikte Türkiye'nin Bulgaristan galibiyeti, gruptaki dengeyi önemli ölçüde değiştirdi. 14 Ekim'de oynanacak Gürcistan karşılaşması, milli takımın Dünya Kupası yolundaki en kritik virajlarından biri olarak öne çıkıyor. Güncel puan durumu ve kalan fikstür, Ay-Yıldızlı ekibin turnuvaya katılım hesaplarını doğrudan şekillendirecek.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN'I YENERSE GRUPTAN ÇIKIOR MU?

A Milli Takım, 14 Ekim Salı günü Gürcistan karşısında galibiyet elde ederse puanını 9'a çıkararak E Grubu'nda ikinci sıradaki yerini sağlamlaştıracak. Bu sonuç, Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-Yıldızlılar'a play-off etabında mücadele etme hakkı tanıyacak.

Avrupa Elemeleri formatına göre gruplarını ikinci sırada bitiren takımlar, UEFA Uluslar Ligi'nden gelen dört grup lideriyle birlikte play-off turuna katılıyor. Tek maç üzerinden oynanacak bu karşılaşmaların sonunda dört ülke 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

Ancak Türkiye'nin Gürcistan karşısında beraberlik ya da mağlubiyet yaşaması halinde tablo değişecek. Bu durumda Gürcistan 6 puana ulaşarak ikinci sıra mücadelesinde iddialı konuma gelecek. Böyle bir senaryoda Türkiye'nin kalan Bulgaristan veya İspanya maçlarından mutlaka puan çıkarması gerekecek. Aksi hâlde, grubu üçüncü sırada tamamlayan milliler Dünya Kupası yoluna veda edecek.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN'I YENERSE KAÇINCI SIRAYA YÜKSELİR?

Türkiye, Gürcistan karşısında galip geldiği takdirde puanını 9'a yükselterek E Grubu'nda ikinci sıradaki yerini koruyacak. Lider İspanya'nın yalnızca 3 puan gerisinde yer alacak olan Ay-Yıldızlı ekip, bu sonuçla play-off hattını garantilemiş olacak.

E GRUBU GÜNCEL PUAN DURUMU

1. İspanya | 9 puan

2. Türkiye | 6 puan

3. Gürcistan | 3 puan

4. Bulgaristan | 0 puan