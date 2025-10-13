TFF Yönetim Kurulu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda salı günü oynanacak Türkiye - Gürcistan mücadelesi öncesinde anlamlı bir karara imza attı. Peki, bu özel maçtan elde edilecek gelirlerin Gazze'ye bağışlanıp bağışlanmayacağı merak konusu oldu. Peki, Türkiye Gürcistan gelirleri Gazze'ye mi bağışlanacak?

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇINDA BÜYÜK İLGİ: BİLETLER SAATLER İÇİNDE TÜKENDİ

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu kapsamında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Bu tarihi mücadele, Kocaeli Stadyumu'nun ev sahipliğinde oynanacak ve kent tarihinde ilk kez resmi bir milli maça sahne olacak.

Kocaelili futbolseverler, karşılaşmaya büyük bir heyecanla ilgi gösterdi. Biletler satışa çıkar çıkmaz yoğun talep gördü ve yalnızca birkaç saat içerisinde tamamen tükendi. Tribünlerin tamamının dolması beklenirken, Ay-Yıldızlı ekibe güçlü bir destek sağlanacağı öngörülüyor.

Karşılaşmanın bilet fiyatları kategorilere göre 2.500 TL, 2.000 TL, 1.750 TL, 1.500 TL ve 900 TL olarak belirlendi. Kocaeli Stadyumu'nun kapasitesi yaklaşık 34.700 kişi olduğu için, satılan bilet sayısının da bu rakam civarında olduğu tahmin ediliyor.

MAÇ GELİRLERİ GAZZE HALKINA BAĞIŞLANACAK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), anlamlı bir karar alarak Türkiye - Gürcistan karşılaşmasından elde edilecek tüm tribün gelirlerinin Gazze halkına bağışlanacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Gazze'de yaşanan insani dramın altı çizilerek şu ifadelere yer verildi:

"Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan bu insanlık dramını bir kez daha kınıyoruz. Tüm taraftarlarımızı, Kocaeli Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak mücadelede Ay-Yıldızlı ekibimizi tek ses, tek yürek olarak desteklemeye davet ediyoruz."