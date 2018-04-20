Türkiye-Gürcistan Askeri Eğitim İş Birliğinin 20. Yıldönümü

Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria, Türkiye ile Gürcistan arasında savunma alanında tüm bölge için örnek ilişkilerin mevcut olduğunu belirtti.

Türkiye ile Gürcistan arasındaki askeri eğitim iş birliğinin 20. yıldönümü vesilesiyle Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonda konuşan Bakan İzoria, "NATO ile entegrasyonu açısından bölgede Gürcistan'ın esas ortağı Türkiye'dir." dedi.

Türkiye'nin, Gürcistan'ın NATO ile entegrasyonu sürecine ve ülkesinin toprak bütünlüğüne her zaman somut bir şekilde destek verdiğini vurgulayan İzoria, zor günlerde Türkiye'nin her zaman Gürcistan'ın yanında yer aldığını ve desteklediğini söyledi. Gürcistan Savunma Bakanı, özellikle son 20 yıldır Türkiye'den çok ciddi mali destek aldıklarını da dile getirdi.

Kısa bir süre önce Türkiye'de Türk ve Azerbaycan mevkidaşlarıyla bir araya gelerek Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan arasında savunma iş birliği anlaşması imzaladıklarını hatırlatan İzoria, üç ülkenin "yüksek bir iş birliği aşamasına geçtiğini" kaydetti.

Gürcistan'ın, Türkiye ile gelecekte daha çok ortak askeri tatbikatlar yapmaya hazır olduğunu ifade eden İzoria, bu tatbikatların, Gürcü askeri personelin NATO standartlarına uyum göstermesi açısından büyük bir tecrübe olacağını belirtti.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan da son 20 yıl içinde Türkiye'de eğitim almış olan Gürcistan silahlı kuvvetleri mensupları sayısının 2 bin olduğunu, Gürcistan'da Türk uzmanların eğitim verdiği Gürcü personel sayısının da 3 bine yaklaştığını söyledi.

"Türkiye 20 yıl önce olduğu gibi Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine tam desteğini sürdürmektedir" diyen Yazgan, Türkiye'nin, Gürcistan'ın NATO üyelik sürecine de ciddi bir şekilde destek verdiğini dile getirdi.

Yazgan, özellikle küresel ve bölgesel gelişmeler dikkate alındığında, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin son 20 yılda Gürcistan ile savunma alanındaki iş birliğine 50 milyon dolardan fazla katkı sağladığını belirten Yazgan, bunun hem Gürcistan'ın hem de Türkiye'nin güvenliği için yapılan yatırımlar olduğunu ifade etti.

Yazgan konuşmasını, Mustafa Kemal Atatürk'ün Gürcistan hakkındaki şu sözleriyle tamamladı:

"Bizi Gürcistan ile birleştiren yalnız sempati değil aynı zamanda hedeflerimizin de bir olmasıdır. Güçlü bir doğuya ihtiyacımız var. Özellikle güçlü bir Kafkasya'ya. Kafkasya'da ise en önemli ulus olan Gürcülerin güçlü olmasına ihtiyacımız var. Bize güçlü ve bağımsız bir Gürcistan lazım. Biz Kafkasya'nın diğer ülkelerinin de bağımsız olabilmeleri için Gürcistan ile birlikte çaba sarf etmeliyiz."

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Yazgan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen resepsiyona, Gürcistan Savunma Bakanı İzoria'nın yanı sıra Gürcistan Savunma Bakanı Yardımcısı Lela Çikovani, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA Tiflis Ofis Koordinatörü Hüseyin Şanlı, Tiflis Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Selçuk Kürşad Koca, Türk ve Gürcü subaylar ile Türkiye'de eğitim almış Gürcü askeri personel katıldı.