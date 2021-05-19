Türkiye, günlük ortalama 638 iç hat uçuşuyla Avrupa'da 4. sırada yer aldı
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Türkiye, günlük ortalama 638 iç hat uçuşuyla Avrupa'da 4. sırada yer aldı

Türkiye, günlük ortalama 638 iç hat uçuşuyla Avrupa'da 4. sırada yer aldı
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

Türkiye, 18 Mayıs'ta icra edilen günlük ortalama 638 iç hat uçuşuyla Avrupa'da 4. sırada yer aldı.

Türkiye, 18 Mayıs'ta icra edilen günlük ortalama 638 iç hat uçuşuyla Avrupa'da 4. sırada yer aldı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 18 Mayıs'a ait uçuş trafiği raporuna göre, listede 911 varış/kalkış uçuşla Fransa, 733 uçuşla Norveç ile 715 uçuşla İspanya ilk sıralarda yer aldı.

Raporda, Türkiye'nin iç hatta günlük ortalama 638 uçuşla 4. sırada yer aldığı, 2 hafta öncesine kıyasla iç hat seferlerini yüzde 267 arttırdığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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