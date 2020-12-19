"Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nda terimlerin açıklamalarına da yer verildi
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"Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nda terimlerin açıklamalarına da yer verildi

19.12.2020 20:25 | Son Güncelleme: 19.12.2020 20:28

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nda yer alan, "hasta", "ağır hasta", "toplam vaka", "günlük iyileşen sayısı" ve "toplam iyileşen sayısı" gibi terimlerin açıklamalarına tablonun altında yer verdi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nda yer alan, "hasta", "ağır hasta", "toplam vaka", "günlük iyileşen sayısı" ve "toplam iyileşen sayısı" gibi terimlerin açıklamalarına tablonun altında yer verdi.

Bakanlığın, güncel Kovid-19 verilerini paylaştığı "covid19.saglik.gov.tr" sayfasında Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'ndaki bazı terimlerin anlamları paylaşıldı.

Buna göre, "ağır hasta" uluslararası tanımlamaya uygun olarak 29 Temmuz'dan itibaren oksijen saturasyonu belli oranın altında olan veya yoğun bakım gerektiren hastalar için kullanılıyor.

"Hasta" terimi ile ilgili "Başlangıçtaki test politikaları gereği, semptomlu kişilere test yapılmaktaydı. Tarama testleri ve semptom göstermeden test yaptıranların sayısı artmaya başladığından, başlangıçtaki veri tutarlılığını bozmaması açısından sadece semptomlu vakalara yapılan test sonuçları verilmeye devam edilmiştir. Bu sebeple vaka yerine 'Hasta' terimi kullanılmıştır." ifadelerine yer veriliyor.

"Günlük vaka sayısı" ise semptomsuz olduğu halde PCR testi pozitif çıkanlar ile günlük hastanın olduğu toplam sayıya işaret ediyor.

PCR testi pozitif çıkan tüm kişilerin toplamı da "Toplam vaka sayısı" olarak adlandırılıyor.

"Günlük iyileşen sayısı" ise o gün tedavisi tamamlananlar ile izolasyon süresi biten vakaların tamamını kapsıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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