TÜRKİYE GÜNLERCE KONUŞMUŞTU; 13 KURŞUNLU YOL VERME CİNAYETİNİN GÖRÜNTÜLERİ.... Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA- TEM Otoyolu'nda bir yıl önce yol verme tartışması yüzünden çıkan tartışmada Serdar Çekiç'in 13 kurşunla öldürülmesine ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay 3 Temmuz 2019'ta TEM Otoyolu İSTOÇ Mevkii, Edirne istikametinde meydana geldi. Yanındaki ablasıyla iş yerine ilerleyen otomobil sürücü Serdar Çekiç (38) ile motosikletli Hasan Saykal arasında yol verme tartışması çıktı.

Olaydan sonra Çekiç'in kullandığı otomobili takip eden Saykal, İSTOÇ Mevkii'ne gelince otomobilin önünü kesmeye çalıştı. İkili arasında tartışma büyüdü. Önünü kesmeye çalışırken otomobilin çarptığı motosikletli düştü. Serdar Çekiç, Saykal'ın kurşun yağdırması sonucu hayatını kaybetti. Saykal'ın Çekiç'e 13 kurşun sıktığı belirlendi. Olaydan sonra Saykal yakalanarak tutuklandı. DAVA ÖNCESİ OLAY ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI9 Temmuz'da Bakırköy'de görülecek duruşma öncesinde, Serdar Çekiç'in öldürülmesiyle ilgili görüntüler ortaya çıktı. MOBESE tarafından olayın saniye saniye kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından DHA'ya konuşan Çekiç'in ablası Aslı Akyar yaşananları anlattı.

KARDEŞİM GÖZLERİMİN ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜOlay anında yaşananları anlatan Akyar, "Bir yıl çok kötü geçti. 3 Temmuz 2019 sabahı yaşadım ben bu olayı. Gözlerimin önünde öldürüldü kardeşim. O kadar saçma bir neden ki, sadece kardeşim emniyet şeridinde duran bir motosikletliye direkt önüne çıktığı için bir hareket yaptı. Ne yapıyorsun der gibi. Bu hareketin üzerine motosikletli bizi İSTOÇ sapağına kadar takip etmiş. Daha sonra motorlu geliyor arabanın önüne kırıyor. Motor düşüyor. Biz kardeşimle birlikte arabada 4 kişiyiz, arabadan inerek o kişiye yardım ediyoruz. Baktık ki kişi iyi ayağa kalktı, ben kardeşimi arabaya götürmeye çalıştım. Ben kardeşimi götürdüm tam şoför mahalline oturtturdum silah seslerini duydum. Ben o an tek yaptığım şey direkt katilin üzerine yürüdüm yapma dedim yalvardım. O benim iki kolumdan tuttu. Zaten 15 gün parmak izleri gitmedi. İki kolumdan tuttu, tek eliyle sürekli ateş etti. Beni savurdu. Tekrar gitti, yalvardım iki tane evladı var dedim. Çok genç o dedim. Benim kardeşim sana ne yaptı dedim" dedi. "MERMİSİ BİTMESEYDİ BENİ DE ÖLDÜRECEKTİ"Kardeşinin ilk anda camı bile açmadığını, yada katil zanlısı Hasan Saykal ile hiçbir şekilde tartışmaya girmediğini sadece camı bile açmadan 'ne yapıyorsun' der gibi bir hareket yaptığını söyleyen Akyar, "Ben yaşarken bir şeytan gördüm. O kişi insan değildi. Sadece ne yapıyorsun dercesine bir hareket, küfür dahi etmedi benim kardeşim. Camı bile açmadan yapılan bir hareketin üzerine 13 kurşun sıkılır mı? Hiç acımadı. Daha sonra sıktı sıktı, arabanın etrafında döndü döndü sıktı. Sen ne yapıyorsun dedim, tabancayı aldı, bana doğrulttu. İki kere tetiğe bastığını biliyorum. Mermisi bitmeseydi, ben biliyorum ki mermisi bitmeseydi bugün bende hayatta olmayacaktım" diye konuştu. "EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"Bireysel silahlanmaya dikkat çeken Akyar, kardeşinin 2 tane çocuğu olduğunu belirterek, "Bir hiç uğruna gitti. Katil ruhsatsız silah taşıyordu. Ben diyorum ki, gelin hep birlik olalım. Bireysel silahlanma ile mücadele edelim. Bakın bugün bizim canımız yandı. 2 tane evladımız babasız kaldı, yetim kaldı. Başkalarının canı yanmasın. Adalet tecelli bulsun istiyorum. Öyle bir ceza alsın ki, insanlar korksun" diye konuştu. ORTAYA ÇIKAN GÖRÜNTÜLERİ ANLATTIDava öncesi çıkan görüntüleri anlatan Akyar, "Bu görüntü de ne var? Zaten benim o an hiçbir zaman gözümün önünden gitmiyor. Gitmeyecekte ben bunu biliyorum. Ben her gün dua ediyorum ki, kardeşim benim rüyama girsin diye. Bir sene oldu, bir kere gelmedi rüyama. Görüntüyü izledim. Kardeşim canlı, karşımda hiçbir şey yapamıyorum. Çaresizce etrafında dolanıyorum ve katil hiç acımadan kurşun sıktı. Herkes izlesin, ibret alsın. Biraz vicdan, insanlarda biraz vicdan istiyorum. Hepimiz trafikteyiz. Nelerle karşılaşıyoruz. Kardeşimin yaptığı harekete 13 kurşun sıkılır mı? Bu görüntüleri herkes izlesin ibret alsın. Ben şeytanı gördüm, hepiniz görün şeytanı" dedi. "ANNEMİN YÜREĞİ KALDIRIR MI? BİLEMİYORUMAslı Akyar, "Bu görüntülerden annemin haberi bile yok. Eşinin haberi yok. Onlarda herkesle birlikte öğrenecek. Bilmiyorum annemin yüreği kaldırır mı? Ama buna mecburuz. Yani çok acı. Ben bunun tarifini size veremem ki, o kadar acı bir şey ki. Sadece insanları empati kurmasını istiyorum. ve diyorum ki, bu hafta mahkememiz var. 9 Temmuz'da Bakırköy Ağır Ceza'da. Tek istediğim herkesten bana destek olması. Benim kardeşimin çıkaramadığı ses olsunlar istiyorum. Gelin beni adliyede yalnız bırakmayın. Hep birlikte diyelim ki, Serdar Çekiçler ölmesin artık diyelim, bireysel silahlanmaya hayır diyelim" şeklinde konuştu. "YEĞENİM, HALA ARTIK DOĞUM GÜNÜ KUTLAMAK İSTEMİYORUM DİYOR"Kardeşinin mezarına bir yıldır gidemediğini vurgulayan Akyar, "He gün dua ediyorum adalet tecelli etsin artık diyorum. Hak ettiği cezayı fazlasıyla alsın, insanlar ders çıkarsın bundan diyorum. Ruhsatsız silah niye? Bir vatandaşta ruhsatsız silahın ne işi var? İşime gidiyorum diyor, işine giden bir insanın cebinde nasıl silah olur? Ne diyeyim? İki tane evladı, oğlu aynı Serdar'ıma benziyor. Babasıyla aynı doğun gününde. 1 Haziran'da, Hala dedi, ben artık doğum günü kutlamayacağım dedi. Hep derler ya ateş düştüğü yeri yakar diye, gerçekten ben serdarımdan sonra öyle oldum ki, ateş düştüğü yeri yakmasın diye herkesin ufak bir acısı olsun koşuyorum" dedi.

"ARTIK ABLA LAFINI DUYMAK İSTEMİYORUM"

Akyar, "En çok kapıdan içeri girdiği zaman abla diyerek benim boynuma sarılırdı. Bütün Beşiktaş maçlarına birlikte giderdik. Elimi sımsıkı tutardı. Şuraya gelirdi sımsıkı sarılırdı. Ben artık kimseden abla lafı duymak istemiyorum. Plan yapıyordu memlekete gidecekti annem ve babamın yanına, biz mütevazi kendi halinde insanlardık. Yani katil bir kişiyi öldürmedi. Tam 4 tane aileyi yok etti. Biz hepimiz bittik yani" dedi.

