Türkiye, Güney Ortak Pazarı'nın 30. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti
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Türkiye, Güney Ortak Pazarı'nın 30. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti

Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Haberler | Güncel
Türkiye, Güney Ortak Pazarı'nın 30. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti

Türkiye, Latin Amerika'nın ekonomik entegrasyon projesi olan Güney Ortak Pazarı'nın (MERCOSUR) 30. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle üye ülkeler Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ı kutladı.

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Türkiye, Latin Amerika'nın ekonomik entegrasyon projesi olan Güney Ortak Pazarı'nın (MERCOSUR) 30. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle üye ülkeler Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ı kutladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Latin Amerika bölgesinin en önemli ekonomik entegrasyon projesi olan MERCOSUR'un 30. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, bu vesileyle, MERCOSUR'un her biriyle çok yakın ilişkilere sahip olduğumuz üye ülkeler Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'a en içten tebriklerimizi iletiyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Türkiye'nin, Latin Amerika ve Karayipler bölgesi ile iş birliğini hem ikili düzeyde, hem de bölgesel ve uluslararası kuruluşlar çerçevesinde geliştirme yönünde kararlı adımlar attığı vurgulanan açıklamada, MERCOSUR'la 2008 yılında imzalanan Çerçeve Anlaşması'yla Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerinin başladığı ve 2010 yılında siyasi istişare mekanizmasının tesis edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Geçtiğimiz 30 yılda üye ülkelerin ekonomik kalkınmasına sağladığı önemli katkıların yanı sıra bölgesinde ve tüm dünyada olumlu bir etki yaratan MERCOSUR'la, önümüzdeki dönemde STA imzası dahil olmak üzere ilişkilerimizi her alanda daha da geliştirme arzumuzu yineliyor, üye ülke ve halklarına bu vesileyle bir kez daha barış, istikrar ve refah dileklerimizi sunuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu

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