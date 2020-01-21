Türkiye, Güney Kıbrıs'ın Silahsızlanma Konferansı'na gözlemci olarak katılmasına engel oldu
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Türkiye, Güney Kıbrıs'ın Silahsızlanma Konferansı'na gözlemci olarak katılmasına engel oldu

Türkiye, Kıbrıs'ın Cenevre'de düzenlenen Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Konferansı oturumuna gözlemci olarak katılmasına engel oldu.

21.01.2020 19:32 | Son Güncelleme: 21.01.2020 19:32
Türkiye, Güney Kıbrıs'ın Silahsızlanma Konferansı'na gözlemci olarak katılmasına engel oldu

, 'ın 'de düzenlenen Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Konferansı oturumuna gözlemci olarak katılmasına engel oldu.


İki ülke arasındaki gerilimin yükseldiği günlerde, salı günü, konferansa üye olmayan Güney Kıbrıs'tan pek çok ülke gibi oturuma gözlemci olarak katılma talebi geldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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