Türkiye Gündemi ve Gelecek Vizyonu" Paneli

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "O CHP, o HDP, iki müttefik zaten. Her gün Mecliste, kameraları her gördükleri yerde ne yaptılar? 'Siz DEAŞ'a destek oluyorsunuz...' Gördünüz mü DEAŞ'a kim destek oluyormuş? Kim birlikteymiş? DEAŞ'ın ruh ikizi kimmiş? Kim beraber operasyon yapıyormuş gördük Rakka'da. Maske düştü." dedi.



Ünal, Erdemli Yöneticiler Akademisi Derneği (EYAD) tarafından Keçiören Estergon Kalesi'nde düzenlenen "Türkiye Gündemi ve Gelecek Vizyonu" konulu panele katıldı.



"Siyasi operasyon aparatı gibi davranan bir yapı"



Türkiye'nin geleceğinin aydınlık olduğunu söyleyen Ünal, "Biz dünyanın daha yeni yaşamaya başladığı şeyleri yaşadık ve bitirdik. Dünya daha yeni giriyor türbülansa. Oysa biz o türbülansı o kadar şiddetli şekilde yaşadık ki... Önümüzdeki 15 yıl dünya çok şiddetli değişimler ve dönüşümler yaşayacak." dedi.



Terör örgütü DEAŞ temizlendikçe, bölgedeki teröristlerin geldikleri ülkelere döndüklerini söyleyen Ünal, şunları kaydetti:



"Bunlardan kurtulalım diye bunları bölgeye gönderiyordunuz. Biz de onlara 'Bunları göndermeyin. Bunlar burada silahı, sokak savaşını, şiddeti öğrenip tekrar size dönecekler. Döndükleri zaman siz büyük sorun yaşayacaksınız.' diyorduk. 'Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütünü temizleyemezsiniz. Pisliği pislikle temizleyemezsiniz. Bunu yapmayın.' diyorduk. Suriye krizi başladığında 'Gelin şu krizi çözelim. Eğer bu kriz çözülmezse Suriye terör örgütlerinin adeta yaşam alanı haline gelir.' diyorduk. Bütün bunları söyleyen biz, şimdi bize diyorlar ki 'Türkiye'nin dış politikası iflas etmiştir.' Allah'tan korkun.



Bölgemizde 9 tane ülkeyi yönetilemez hale biz mi getirdik? Libya'dan Ukrayna'ya kadar bölgedeki bu krizlerin sorumlusu biz miyiz? Mısır'daki darbeyi biz mi yaptık? Libya'yı, Suriye'yi, Irak'ı bu hale biz mi getirdik? Şimdi Lübnan'ı iç savaşa doğru sürüklüyorsunuz. Bunları biz mi yaptık? Bizim muhalefetimiz sanki bunları biz yapmışız gibi bize saldırıyor. Bir muhalefet düşünün, PKK saldırır, PKK'ya bir şey demez, hükümete saldırır. DHKP-C saldırır, DHKP-C'ye bir şey demez, hükümete saldırır. DEAŞ saldırır, DEAŞ'a bir şey demez, hükümete saldırır. Çünkü kendisini milletin meşru hükümetiyle mücadele etmeye adamış bir muhalefete demeyeceğim çünkü muhalefet değil bunun adı, bir düşmanlık yapısı gibi hareket eden, kasetle göreve gelmiş ve Türkiye düşmanı yapıların içerideki siyasi operasyon aparatı gibi davranan bir yapıdan bahsediyoruz."



"Ben bu adamın hiç özeleştiri yaptığını görmedim"



AK Parti'nin her türlü özeleştiriyi yaptığını belirten Ünal, "Bunların bir kere özeleştiri yaptığını gördünüz mü? Bu bize saldıranlar var ya? Kemal Kılıçdaroğlu'nun günde üç defa yalanı ortaya çıkıyor, bir kere özeleştiri yaptığını gördünüz mü? Yani bir televizyon programında üç kere farklı görüş söyleyebilir mi, toplam 18 saniye içinde? Ben bu adamın hiç özeleştiri yaptığını görmedim. Şimdi bunlar kalkmışlar, bizimle ilgili konuşuyorlar." ifadelerini kullandı.



Programın bitiminde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ünal'a, Erdemli Yöneticiler Akademisi Derneği (EYAD) Genel Başkanı Halil Etyemez tarafından tablo takdim edildi.