Türkiye gruptan nasıl çıkar? Türkiye grupta1. 2. nasıl olur?

2022 Dünya Kupası Elemeri'nde grup aşamasının son 2 maçına girilirken A Milli Takım'ın gruptan çıkacağı olasılıklar büyük merak konusu oldu. Letonya'yı uzatma dakikalarında yıkarak dev turnuvaya katılma umutlarını son maçlara taşıyan Milliler için artık liderlik mucize. Ancak Ay-Yıldızlı ekibin grupta 2. olarak play-off biletini alma şansı azımsanmayacak düzeyde.

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Türkiye'nin gruptan lider olarak çıkabilmesi için kalan iki maçını da kazanması, Hollanda'nın en fazla 1, Norveç'in ise en fazla 3 puan alması gerekiyor. Hollanda'nın grubu lider olarak tamamlayacağı senaryoda Milli Takım iki maçını da kazanır, Norveç ise en fazla 3 puan alırsa play-off bileti ay-yıldızlı ekibimizin olacak. Milli Takım'ın iki maçını kazanması, Norveç'in ise 4 puan alması halinde puanlar eşitlenecek. Bu durumda genel averaja bakılacak.Norveç'in son iki maçını da kaybetmesi halinde ise Türkiye'nin bir maçını kazanması ikincilik için yeterli olacak.

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