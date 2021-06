Türkiye gruptan çıkarsa kiminle eşleşecek? Euro 2020 Türkiye'nin muhtemel rakipleri kimlerdir? Euro 2020 bir üst turda hangi takım kimle eşleşir?

Euro 2020 devam ederken futbol severler tarafından en merak edilen konuların başında A Milli Takımımız Euro 2020 grubundan bir üst tura çıkarsa kiminle eşleşecek? Türkiye bir üst tura çıkarsa hangi takımla eşleşir? Milli takım bir üst tura çıkarsa hangi takımın rakibi olacak? Türkiye bir üst tura çıkması için kaç galibiyet ve kaç puan alması gerekiyor? Detaylarıyla anlatalım...

Euro 2020 hangi gruptan kim bir üst tura çıkarsahangi takımla eşleşecek? Tüm olasılıkları sizler için araştırdık. Buna göre A grubunda yer alan milli takımımız grupta 1. olursa C grubunun 2. si ile, eğer grupta 2. olursak B grubunun 2. si ile, eğer 3. olursak (en iyi 3. olan 4 takım arasında yer alırsak) o zaman da B, F ve E gruplarının 1. lerinden birisiyle mücade edecektir. Şimdi kısaca anlatalım.

EURO 2020 GRUPTAN KAÇ TAKIM ÇIKACAK?

Euro 2020'de toplamda 6 tane grup vardır. Bu gruplarda ilk 2 sırada olan takımlar doğrudan bir üst tura çıkacaklardır. Gruplardaki en iyi 3. olan 4 takım ise yine bir üst tura çıkacaktır. Bu durumda bir üst turda toplam 16 takım olacak. Ardından 8 e düşecek, sonra 4 sonrasında ise 2 takım kalacak final oynanmış olacaktır.

TÜRKİYE'NİN GRUPTAN ÇIKMA İHTİMALİ VAR MI?

Bir takım tek galibiyet alarak bile gruptan çıkabilir. Haliyle ilk maçta İtalya'ya yenildik diye turnuvaya veda ediyoruz demek yanlış olur. Önümüzdeki 2 maçtan en az 4 puan alırsak büyük bir ihtimalle en kötü senarya en iyi 3.takımlar arasına girebilir ve bir üst tura çıkabilir.

TÜRKİYE GRUPTAN ÇIKARSA KİMİNLE EŞLEŞECEK? TÜM OLASILIKLAR

Türkiye gruptan 1. 2. ve 3. olarak çıkabilir. Şimdi bu 3 ihtimale karşılık milli takımımız hangi takımlarla eşleşecek onu yazalım.

Türkiye A grubunu 1. sırada tamamlarsa:

- Böyle bir sonuç durumunda milli takımımız C grubunun 2. si ile karşılaşacaktır. C grubunda henüz 2. hangi takım olur bilmiyoruz. Fakat C grubuna baktığımızda Avusturya'nın 2. olabileceği tahmin ediliyor.

Türkiye A grubunu 2. sırada tamamlarsa:

- Bu durumda milli takımımız B grubunun 2. si ile bir üst turda karşılaşacaktır. B grubuna baktığımızda ise Belçika'nın 1. olacağı düşünülüyor. Finlandiya ise şuanda 2. sırada ama Rusya'nın da 2. bitirebileceği düşünülüyor.

Türkiye A grubunu 3. sırada tamamlarsa:

- Eğer milli takım en iyi 3. olan takımlardan ilk 4'e girerse bir üst tura çıkabilecek. Bu durumda 3 farklı sonuç oluyor. Eğer Türkiye A grubunda 3. olursa bu durumda;

-- B grubunun 1. si ile karşılaşabilir.

-- F grubunun 1. si ile karşılaşabilir.

-- E grubunun 1. si ile karşılaşabilir.

Yani eğer milli takımımız 3. tamamlarsa bu 3 ihtimalli takımlardan biriyle karşılaşacak. B grubunda 1. olması düşünülen takım Belçika'dır. F grubunda 1. olacağı tahmin edilen takım Fransa'dır. Son olarak E grubunda 1. olacağı tahmin edilen takım ise İspanya'dır.

HANGİ TAKIM BİR ÜST TURDA HANGİ TAKIMLA EŞLEŞİR?

Şimdi sizlere bir üst turda hangi takım hangi takımlarla eşleşebilir, daha doğrusu grupta kaçıncı olanlar diğer grupların takımıyla eşleşebilir o ihtimalleri yazalım.