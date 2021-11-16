Bugün A Milli takımımız 2022 FIFA Dünya Kupası eleme gruplarındaki son maçına çıkacak. Grupta 2. olursa play-off'lara kalmayı garantileyecek olan Millilerimiz gruptan 1. çıkmak için mücadele edecek. Vatandaşlar maçtan önce Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimallerini ve olasılıklarını merak ediyor. Türkiye gruptan çıkar mı, nasıl çıkar? FIFA 2022 elemelerinde Türkiye'nin gruptan lider çıkma ihtimali var mı? Türkiye grubu 1. sırada nasıl bitirir? Türkiye grubu 2. sırada mı bitirecek? Türkiye grubu 3. sırada mı bitirecek?

2022 FIFA DÜNYA KUPASI G GRUBU HANGİ TAKIM KAÇ PUANDA?

2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri grup maçlarında Türkiye G grubunda, 18 puanda ve 2. sırada yer alıyor. Milli takımımızın grubundaki takımlar ve sıralaması şöyle:

Hollanda : 20 puan

Türkiye : 18 puan

Norveç : 18 puan

Karadağ : 12 puan

Letonya : 6 puan

Cebelitarık : 0 puan

Bu duruma göre Milli takımımız grupta 2. sırada yer alıyor. Kalan maç sayısı ise 1'dir.

Türkiye'nin kalan maçı şöyle:

Karadağ-Türkiye (16 Kasım bugün saat 22:45'de başlayacak)

TÜRKİYE GRUPTAN ÇIKAR MI? NASIL ÇIKAR?

Yeni bir haberler.com analiz haberimizle karışınızdayız. Bugün gerçekten çok büyük gün. Çünkü A Milli takımımız bugün grubu 1. sırada bitirebilir ve doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanabilir. Peki, Türkiye gruptan nasıl çıkar? Milli takımımız kaçıncı olur? 1. sırada bitirebilir mi? İşte tüm olasılıkları sizler için hazırladık:

Türkiye gruptan nasıl çıkar tüm ihtimaller ve olasılıklar:

3 takım olduğu için olasılıkları 3 farklı ihtimal üzerine hesaplayalım. Toplamda 9 durum olmuş oluyor. Yani toplam 9 ihtimal mevcuttur.

1-) Türkiye Karadağ'ı yenerse:

1. durum: Eğer Hollanda Norveç'i yenerse bu durumda biz Karadağ'ı yensek bile grupta 2. sırada oluruz. Hollanda 23 puan ve biz 21 puana ulaşmış oluruz.

2. durum: Eğer Hollanda Norveç'e yenilirse bu durumda A Milli Takımımız Karadağ'ı yenerse grubu 1. sırada tamamlayacaktır. Çünkü yeni puan durumu şöyle olacak:

Türkiye : 21 puan

Norveç : 21 puan

Hollanda : 20 puan

Bu durumda Türkiye ve Norveç puanları eşitlenecek. Türkiye genel averajda Norveç'ten yukarıda olduğu için grubu ilk sırada tamamlayacak. Ama burada şöyle bir durum var. Bizim averajımız Norveç'ten +1 gol fazladır. Haliyle eğer biz Karadağ'ı 1 farkla yenersek ve Norveç de Hollanda'yı 3 farkla yenerse onlar 1. sırada olmuş olacak. Yani bizim işi garantiye almamız için Karadağ'ı farklı şekilde yenmemiz gerekecek. Ayrıca eğer Norveç ve Türkiye averajları eşit olursa bu durumda atılan gole bakılacak. Atılan golde ise Türkiye'nin üstünlüğü bulunuyor.

3. durum: Eğer Hollanda ve Norveç berabere kalırsa biz de Karadağ'ı yenersek bu durumda yine grupta 2. olacağız. Hollanda ve Türkiye puanları 21 olacak fakat averajda Hollanda bizden yukarıda. Haliyle grubu 2. bitireceğiz.

2-) Türkiye Karadağ ile berabere kalırsa:

4. durum: Eğer Hollanda Norveç'i yenerse biz de Karadağ ile berabere kalırsak bu durumda 19 puanla grubu 2. sırada bitireceğiz.

5. durum: Eğer Hollanda Norveç'e yenilirse biz de Karadağ ile berabere kalırsak o zaman yeni puan durumu şöyle olur:

Norveç : 21 puan

Hollanda : 20 puan

Türkiye : 19 puan

Bu şekilde olursa da grubu 3. sırada bitireceğiz ve playoff'lara kalamayacağız. Yani elenmiş oluruz.

6. durum: Eğer Hollanda Norveç ile berabere kalırsa biz Karadağ ile berabere kalırsak bu durumda 19 puanla grubu 2. sırada bitirmiş olacağız ve playoff'a katılacağız.

3-) Türkiye Karadağ'a yenilirse:

7. durum: Eğer Hollanda Norveç'i yenerse biz de Karadağ'a yenilirsek bu durumda Norveç ile 18 puanla 2. veya 3. sırada olacağız. Şöyle ki eğer aynı gol farkı ile yenilirsek averaj farkı ile biz yine grupta 2. sırada oluruz. Fakat biz Karadağ'dan fazla gol yersek bu durumda averaj farkı ile Norveç önümüze geçebilir.

8. durum: Eğer Hollanda Norveç'e yenilirse biz de Karadağ'a yenilirsek bu taktirde yeni G grubu puan durumu şöyle olur:

Norveç : 21 puan

Hollanda : 20 puan

Türkiye : 18 puan

Yani grubu 3. sırada tamamlamış oluruz. Bu durumda elenmiş oluruz.

9. durum: Eğer Hollanda Norveç ile berabere kalırsa bu durumda biz de Karadağ'a yenilirsek o zaman grubu 3. sırada tamamlarız. Hollanda 1. sırada ve Norveç 2. sırada olmuş olur.

Kısacası bizim gruptan 1. çıkmamız için Karadağ'ı farklı bir şekilde yenmemiz gerekecek ve Norveç'in de Hollanda'yı yenmesini bekleyeceğiz.

Anlattığımız durumlardan eğer 2. durum gerçekleşirse o zaman grubu lider tamamlamış oluruz.

TÜRKİYE GRUPTA 1. SIRADA OLABİLİR Mİ? LİDER OLABİLİR MİYİZ?

Evet olabilir. Dediğimiz gibi Karadağ'ı yenersek ve Norveç de Hollanda'yı yenerse bu durumda grubu 1. sırada tamamlayıp doğrudan Dünya Kupasına katılmaya hak kazanacağız.

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