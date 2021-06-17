Türkiye gruptan 3. çıkar mı? Euro 2020 Türkiye'nin en iyi 3. takım (üçüncü) arasında olma ihtimali var mı? A Milli Takım gruptan nasıl çıkabilir?

Türkiye Euro 2020'de gruptan 3. olarak çıkabilir mi merak ediliyor. Euro 2020'de en iyi 3. olan dört takım bir üst tura çıkacak. Ardından çeyrek final ve yarı final maçları oynanacak. Türkiye dünkü yenilgisinden sonra bir üst tura çıkma işini zora soktu diyebiliriz. Fakat imkansız değil. Peki, Türkiye gruptan 3. çıkabilir mi? Euro 2020 Türkiye'nin en iyi 3. takım arasında olma ihtimali var mı?

Türkiye A grubunda 3. olabilir mi? Türkiye'nin üçüncü olması için ne gerekiyor? Ülkemiz Euro 2020'de grupta 3. olabilir mi? Tüm detaylar haberimizde...

TÜRKİYE GRUPTAN 3. ÇIKABİLİR Mİ?

Normalde Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyona'sında gruplardaki ilk 2 takım bir üst tura çıkıyordu. Fakat bu sene Euro 2020'de gruplardaki en iyi 3. olan 4 takım da bir üst tura çıkabilecekler. Toplam 6 grup var. Yani 4 gruptaki ilk 3 takım doğrudan bir üst tura çıkıyor.

Türkiye gruptan 3. olarak çıkabilir. Fakat gruptan çıkmamız için öncelikle İsviçre maçını en az 3-4 farkla kazanmamız gerekiyor. Çünkü maçı kazanamazsak sonuncu olacağız. Maçı kazanmalı ve farkla kazanmalıyız. Çünkü diğer gruplardaki 3. ler de 3 puan alabilir ve onların averajı yüksek olursa biz yine en iyi 4 takım arasına girememiş oluruz ve turnuvaya veda ederiz.

Kısacası gruptan çıkmamız için İsviçre'yi yenmeliyiz (Farklı yenersek ihtimalimiz artabilir). Sonrasında ise diğer gruplardaki maçların sonuçlarını beklemeliyiz. İhtimalleri daha detaylı öğrenmek için bir önceki yazımızı okuyabilirsiniz.

TÜRKİYE'NİN GRUPTAN ÇIKMA İHTİMALLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

TÜRKİYE'NİN GRUPTAKİ 3. VE SON MAÇI NE ZAMAN?

A grubundaki son maçımızı İsviçre ile oynayacağız. İsviçre-Türkiye maçı 20 Haziran Pazar günü saat 19:00 'da oynanacaktır. Maç TRT 1'de naklen yayınlanacak.