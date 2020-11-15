Türkiye Grand Prix'sinde ilk 3'e giren pilotlara kupalarını TBMM Başkanı Şentop verdi
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Türkiye Grand Prix'sinde ilk 3'e giren pilotlara kupalarını TBMM Başkanı Şentop verdi

15.11.2020 15:27 | Son Güncelleme: 15.11.2020 15:30
Türkiye Grand Prix'sinde ilk 3'e giren pilotlara kupalarını TBMM Başkanı Şentop verdi

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde ilk 3'e giren pilotlara kupalarını TBMM Başkanı Mustafa Şentop verdi.

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde ilk 3'e giren pilotlara kupalarını TBMM Başkanı Mustafa Şentop verdi.

Intercity İstanbul Park Pisti'nde düzenlenen yarış sonrası yapılan törende Mustafa Şentop, birinci olan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, ikinci sıradaki Racing Point sürücüsü Sergio Perez ve üçüncülüğü alan Ferrari'den Sebastian Vettel'e kupalarını takdim etti.

Kupa töreninden sonra büyük sevinç yaşayan pilotlar, podyuma çıkmalarını kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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