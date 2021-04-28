Türkiye Grand Prix'si, Formula 1'in bu sezonki takvimine dahil oldu
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Türkiye Grand Prix'si, Formula 1'in bu sezonki takvimine dahil oldu

Türkiye Grand Prix'si, Formula 1'in bu sezonki takvimine dahil oldu
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonu takvimine dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 11-13 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonu takvimine dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 11-13 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Organizasyondan yapılan açıklamada, bu sezonun takviminde yer alan 7. yarış Kanada Grand Prix'sinin yerine Türkiye Grand Prix'sinin dahil edildiği belirtildi.

Açıklamada, Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan seyahat kısıtlamaları ve ülkeye girişte uygulanan 14 günlük zorunlu karantina süresi sebebiyle bu yönde bir karar alındığı ve 11-13 Haziran'daki yarışların, İstanbul'da düzenleneceği ifade edildi.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Formula 1'in başkanı ve üst yöneticisi (CEO) İtalyan Stefano Domenicali, "Kanada'da bu sezon yarış olmaması üzücü ama geçen yıl çok zevkli bir yarışa sahne olan Türkiye'nin yeniden 2021 takviminde yer alması çok heyecan verici. Taraftarların bu sezon başındaki heyecanlı yarışlardan zevk aldığını biliyorum. Türkiye, heyecanlı mücadelelere sahne olacak harika bir piste sahip." ifadelerini kullandı.

Formula 1'de 9 yıllık aranın ardından geçen yıl düzenlenen Türkiye Grand Prix'sini kazanan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, kariyerindeki 7. şampiyonluğa bu yarış sonunda ulaşmış ve bu kulvarda şampiyonanın efsane sürücüsü Michael Schumacher'i yakalamıştı.

Öte yandan Formula 1, 2022'den başlamak üzere Kanada Grand Prix'si için iki yıllık anlaşma yapıldığını da duyurdu. Bu sezon Kanada'da düzenlenecek yarışa önceden bilet alan taraftarlara ücret iadesi veya gelecek sezonun yarışına katılım hakkı sağlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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