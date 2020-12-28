Türkiye Grand Prix'si Formula 1'de yılın en iyi yarışı seçildi
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Türkiye Grand Prix'si Formula 1'de yılın en iyi yarışı seçildi

28.12.2020 12:49 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:53
Türkiye Grand Prix'si Formula 1'de yılın en iyi yarışı seçildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın çalışmaları sonrası asfaltı yenilen İntercity Formula 1 pistinde gerçekleşen Formula 1 DHL Turkish Grand Prix'si global olarak gerçekleştirilen oylamada 2020 yılının en iyi yarışı seçildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın çalışmaları sonrası asfaltı yenilen İntercity Formula 1 pistinde gerçekleşen Formula 1 DHL Turkish Grand Prix'si global olarak gerçekleştirilen oylamada 2020 yılının en iyi yarışı seçildi.

Türkiye'de 2005-2011 yılları arasında 7 kez düzenlenen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix, 9 yıl aranın ardından yeniden Türkiye'de, Intercıty İstanbul Park'ta gerçekleşti. Formula 1 yönetiminin 17 yarışlık sezonun ardından başlattığı oylamada, Intercity İstanbul Park'ta düzenlenen yarış, oylamaya katılan taraftarların yüzde 33'ünün oyunu alarak 1. oldu.

Formula 1 pilotlarınca en çok tercih edilen pistlerden biri olan Intercity İstanbul Park, 5 bin 338 metre uzunluğunda olup, efsanevi 8. virajı ile tanınmakta. Mevcut asfalt 2005 yılında imal edilip; 15 yıl boyunca küçük onarımlardan geçtikten sonra bu yarış için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın özverili çalışmaları sonucunda hazır hale getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da yarış öncesi yenilenen İntercity Formula 1 pistinde incelemede bulunup, bakanlık olarak Formula 1 gibi dünyanın en çok ilgi gören yarışlarından birine ev sahipliği yapmaktan, yarışmaya katkıda bulunmaktan gurur duyduklarını ifade ederek, "Binlerce yıldır medeniyetlere, imparatorluklara başkent olmuş İstanbul'umuz Formula 1'e ev sahibi olmayı fazlasıyla hak etmektedir" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Türkiye Grand Prix'si Formula 1'de yılın en iyi yarışı seçildi
Türkiye Grand Prix'si Formula 1'de yılın en iyi yarışı seçildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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