Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun yeni yıldaki yurt içi takvimi belirlendi

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun 2022 yılı yurt içi faaliyet programı belli oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni yılın ilk şampiyonası judoda yapılacak. Yeri daha sonra açıklanacak Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası, 11-13 Şubat'ta düzenlenecek.

Judo dışında golbol, halter, satranç, az görenler futsal, yüzme, atletizm, B1 futbol, tandem bisiklet branşlarında da 2022 yılında müsabakalar düzenlenecek.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

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