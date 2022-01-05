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Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Antalya'da çalıştay düzenleyecek

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Antalya'da çalıştay düzenleyecek
AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu (GESF), Antalya'da 15-17 Ocak'ta "İstişare ve Kulüp Başkanları Çalıştayı" düzenleyecek.

ANTALYA (AA) - Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu (GESF), Antalya'da 15-17 Ocak'ta "İstişare ve Kulüp Başkanları Çalıştayı" düzenleyecek.

GESF'den yapılan açıklamada, Antalya'da gerçekleşecek çalıştaya son genel kurulda oy kullanmış ve 2021 yılında en az 2 faaliyete katılmış kulüp başkanlarının ya da temsilcilerinin katılabileceği ifade edildi.

Çalıştaya sadece B1 sınıfında olan başkanların veya temsilcilerinin refakatçileriyle katılabileceği kaydedildi.

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AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

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