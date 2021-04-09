Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu, altyapı geliştirme kampları düzenleyecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu, altyapı geliştirme kampları düzenleyecek

Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu, altyapı geliştirme kampları düzenleyecek

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu, atletizm, futbol, golbol, judo ve yüzme branşlarında altyapı gelişim kampları açılmasının planlandığını duyurdu.

Mısır Başbakanı Medbuli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a D-8 teşekkürü
Mısır Başbakanı Medbuli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a D-8 teşekkürü
Otomatik ofsayt sistemi, 2022 Dünya Kupası'nda kullanıma hazır
Otomatik ofsayt sistemi, 2022 Dünya Kupası'nda kullanıma hazır

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu, atletizm, futbol, golbol, judo ve yüzme branşlarında altyapı gelişim kampları açılmasının planlandığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, tek bir branşın seçilebileceği kamp programına, daha önce milli takıma seçilmiş sporcular katılamayacak.

16 Mayıs Pazar günü başlayacak kurs programlarına katılmak için 15 Nisan Perşembe gününe kadar, federasyonun web sitesi üzerinden başvuru yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Özgür Özel Hulusi Akar Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hazal Kaya Ajda Pekkan Dilan Çıtak Bahar Candan
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Gökhan Töre Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu, altyapı geliştirme kampları düzenleyecek - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 09:46:46. #1.14#
title