Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu, altyapı geliştirme kampları düzenleyecek

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu, atletizm, futbol, golbol, judo ve yüzme branşlarında altyapı gelişim kampları açılmasının planlandığını duyurdu.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu, atletizm, futbol, golbol, judo ve yüzme branşlarında altyapı gelişim kampları açılmasının planlandığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, tek bir branşın seçilebileceği kamp programına, daha önce milli takıma seçilmiş sporcular katılamayacak.

16 Mayıs Pazar günü başlayacak kurs programlarına katılmak için 15 Nisan Perşembe gününe kadar, federasyonun web sitesi üzerinden başvuru yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er