Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası sona erdi
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Türkiye Görme Engelliler Federasyonu tarafından düzenlenen 2020 Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası sona erdi.
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Türkiye Görme Engelliler Federasyonu tarafından düzenlenen 2020 Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası sona erdi.Manavgat'ta bir otelde düzenlenen satranç şampiyonasına 100'ü kadın olmak üzere 517 sporcu katıldı. Şampiyonanın son gününde büyükler, gençler ve yıldızlar olmak üzere 6 kategoride final karşılaşmaları yapıldı. Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, Manavgat İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Süleyman Karakaya ve diğer yetkililer, kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyalarını törenle verdi.Şampiyonada dereceye giren sporcular ve takımlar şöyle: KATEGORİ A1) Ünal Dönmez2) Uğur Deniz3) Süleyman Saltık
KATEGORİ B1) Ercan Şen2) Selim Tambay3) Rahman Turgut
KATEGORİ C1) Cemal Fırat2) İbrahim Çaltaşı3) Recep Yılmazer
KADINLAR1) Zeynep Güleryüz2) Ayten Cansel Özkan3) Özlem Erten
GENÇLER1) Atakan Sarsam2) Emre Eren Balcı3) İsmail Uysal
YILDIZLAR1) Eymen İnce2) Oğuzhan Sevim3) Furkan Efe Dağ
TAKIMLAR1) Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü2) Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü
3) Boğaziçi Engelliler Spor Kulübü
- Antalya