Haberler » Spor » Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası sona erdi - Spor

Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası sona erdi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Türkiye Görme Engelliler Federasyonu tarafından düzenlenen 2020 Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası sona erdi.

08.02.2020 17:29 | Son Güncelleme: 08.02.2020 17:29
Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası sona erdi

'nın ilçesinde Görme Engelliler Federasyonu tarafından düzenlenen 2020 Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası sona erdi.

Manavgat'ta bir otelde düzenlenen satranç şampiyonasına 100'ü kadın olmak üzere 517 sporcu katıldı. Şampiyonanın son gününde büyükler, gençler ve yıldızlar olmak üzere 6 kategoride final karşılaşmaları yapıldı. Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, Manavgat İlçe Gençlik Hizmetleri ve Müdürü Süleyman Karakaya ve diğer yetkililer, kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyalarını törenle verdi.Şampiyonada dereceye giren sporcular ve takımlar şöyle: KATEGORİ A1) Ünal Dönmez2) Uğur Deniz3) Süleyman Saltık

KATEGORİ B1) Ercan Şen2) Selim Tambay3) Rahman Turgut

KATEGORİ C1) Cemal Fırat2) İbrahim Çaltaşı3) Recep Yılmazer

KADINLAR1) Zeynep Güleryüz2) Ayten Cansel Özkan3) Özlem Erten

GENÇLER1) Atakan Sarsam2) Emre Eren Balcı3) İsmail Uysal

YILDIZLAR1) Eymen İnce2) Oğuzhan Sevim3) Furkan Efe Dağ

TAKIMLAR1) Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü2) Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü

3) Boğaziçi Engelliler Spor Kulübü


- Antalya
Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler