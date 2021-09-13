Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası Ordu'da yapılacak

Görme Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen Türkiye Judo Şampiyonası, 15-16 Eylül'de Ordu'da yapılacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, AA muhabirine, minik, ümit, yıldız, genç ve büyükler kategorisinde yapılacak şampiyonaya 200'ü aşkın sporcunun katılacağını söyledi.

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek şampiyonaya tüm Orduluları beklediklerini dile getiren Genç, "Özellikle engelli sporcularımızın mücadelelerine şahit olmalarını, yarışma esnasında yanlarında bulunarak onlara destek olmalarını tüm Ordululardan bekliyoruz." dedi.

Genç, bu önemli organizasyonun Ordu'da yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Şampiyonanın ilimizde yapılmasına karar veren Görme Engelliler Spor Federasyon Başkanımıza ve yönetim kurulumuza çok teşekkür ederiz. İnşallah bizler de Sayın Valimizin, Büyükşehir Belediyemizin ve Altınordu Belediyemizin ev sahipliğinde gelen ekipleri en iyi şekilde ağırlayacağız." diye konuştu.