Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası sona erdi

Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası sona erdi.

Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından gerçekleştirilen ve Şehitkamil ilçesindeki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde iki gün süren organizasyona, 50 ilden 76'sı kadın 270 sporcu katıldı.

Görme engellerine göre T11, T12 ve T13 kategorilerinde yer alan sporcular; koşu, uzun atlama, gülle, çekiç ve disk atma branşlarında yarıştı.

Katılımcılar, engellerinin verdiği zorluklara rağmen derece elde edebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ödül töreni yapılmayan organizasyonda, derece elde eden sporcular bireysel olarak ödül ve madalyalarını yetkililerden aldı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, AA muhabirine, şampiyonanın verimli geçtiğini söyledi.

Federasyon olarak görme engellileri spora kazandırmak amacıyla birçok çalışma yürüttüklerini aktaran Sayyıdan, "Şampiyonada 15 sporcumuzu milli takıma seçtik. Yetiştireceğimiz bu sporcuların ülkemize katkı sağlamasını amaçlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir