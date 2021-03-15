Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası Gaziantep'te düzenlenecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası Gaziantep'te düzenlenecek

15.03.2021 09:11 | Son Güncelleme: 15.03.2021 09:15
Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası Gaziantep'te düzenlenecek

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Atletizm Şampiyonası, 2-4 Nisan tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenecek.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Atletizm Şampiyonası, 2-4 Nisan tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tüm önlemlerin alınacağı şampiyona, kadınlar ve erkeklerde T11, T12 ve T13 kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Müsabakalara katılacak spor kulüpleri başvurularını 26 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar yapabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Meral Akşener Pervin Buldan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Aleyna Tilki Ayşegül Çınar Çağatay Ulusoy
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Hakan Kutlu Bülent Uygun Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası Gaziantep'te düzenlenecek - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 09:16:36. #1.14#
title