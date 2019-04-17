Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası Samsun'da Başladı

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Atletizm Şampiyonası, Samsun'da başladı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı dolayısıyla İlkadım Atletizm Stadı'nda yapılan organizasyona uzun atlama, gülle atma ve koşu dalında 32 ilden 300 sporcu katılıyor.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonada dereceye giren sporcuların milli takımlara katılacağını söyledi.

Hedeflerinin uluslararası şampiyonalarda madalya kazanmak olduğunu belirten Sayyıdan, "2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda atletizmde branşında bir sporcumuz bronz madalya aldı. Bu atletizmde tarihimizde alınan ilk bronz madalyaydı. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda 3 madalya almayı planlıyoruz." diye konuştu.

Açılış törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Kasapoğlu ile sporseverler de katıldı.

Şampiyona yarın sona erecek.

Kaynak: AA