Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı'ndan Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin açıklama Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı'ndan Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin açıklama Açıklaması

21.03.2021 00:29 | Son Güncelleme: 21.03.2021 00:36
Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı'ndan Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin açıklama Açıklaması

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Av. Hamza Akbulut, İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle feshedilmesini milletin memnuniyetle karşıladığını, kaygıların giderildiğini ifade etti.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Av. Hamza Akbulut, İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle feshedilmesini milletin memnuniyetle karşıladığını, kaygıların giderildiğini ifade etti.

Akbulut, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Birliği müktesebatı çerçevesinde dahil olunan İstanbul Sözleşmesi'nin 7 yıllık uygulaması neticesinde aile yapısının güçlenmediği gibi aile cinayetlerinin de kamuoyunun gündeminden düşmediğini belirtti.

"Bu sözleşmeyi kendisine kalkan yapan marjinal lobilerin propaganda gücü artmış ve faaliyetleri çocuklarımızı tehdit eder güce ulaşmıştır" ifadelerini kullanan Akbulut, şunları kaydetti:

"İstanbul Sözleşmesi, satır aralarına gizlediği kavramlar ve dayattığı uygulamalarla aile kurumumuzda ve toplumda ciddi ayrışmalara neden olmuştur. Kamuoyunda tartışmalı hale gelen ve toplumsal desteği kalmayan İstanbul Sözleşmesi'nin, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesini milletimiz memnuniyetle karşılamıştır. Kaygılar giderilmiştir. Aileyi güçlendirecek, kadın ve çocuklarımızı her türlü şiddetten koruyacak gerekli düzenlemeleri yapacak değerlere ve iradeye de sahibiz. Atılacak yeni adımlarda katkı sunmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı olarak, tüm üyelerimizle birlikte sözleşmeden çekilme kararını alan Cumhurbaşkanımıza, devlet erkanına, sürece katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. Milletinden yükselen talepleri hiç tereddüt etmeden yerine getiren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunarız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fuat Oktay Meral Akşener Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Çakır Kemal Sunal Ayşegül Çınar İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Fatih Terim Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Naci Ağbal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı'ndan Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 00:37:16. #1.16#
title