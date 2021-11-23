Türkiye Golf Federasyonunda yönetim kurulunun görev dağılımı belli oldu

ANKARA (AA) - Türkiye Golf Federasyonunun (TGF) Ankara'da düzenlediği toplantının ardından yönetim kurulu üyelerinin görevleri belirlendi.

TGF'den yapılan açıklamaya göre, JW Marriott Hotel'de Yıldırım Demirören başkanlığında düzenlenen toplantının ardından üyelerin görev, sorumluluk ve faaliyet alanları belli oldu.

TGF'nin yeni dönem yönetim kurulunda, icra kuruluna Yıldırım Demirören, Mehmet Dora, Mehmet Ziylan, İsmail Hasan Akçakayalıoğlu, Ali Özdoğan, Murat Karaduman, Serhat Soysal, Alaattin Aykaç; finans ve mali işlere İsmail Hasan Akçakayalıoğlu, Mustafa Cihad Arslan, Murat Karaduman; dış ilişkilere Mehmet Dora, Abdullah Hazar, Serhat Soysal, sponsorluklara Mehmet Ziylan, Abdullah Hazar, Alaaddin Ayka;, kamu ilişkilerine Ali Özdoğan, Orhan Hallik, Ali Köse, Atilla Hasan Akıncı; basın ilişkileri ve Pr çalışmalarına ise Serhat Soysal ile Ali Özdoğan sorumlu üyeler olarak atandı.

Milli takımlardan Mehmet Ziylan, Recep Turan, Yasin Akkanat, Mehmet Dora; turnuvalar ve teknik standartlardan Mehmet Dora, Recep Turan, Serhat Soysal; kulüplerle ilişkilerden Mehmet Ziylan, Orhan Hallik, Atilla Hasan Akıncı, Serhat Soysal; hakemlerden Mehmet Dora, Recep Turan, Ali Özdoğan; tesisler ve ofislerden Mehmet Ziylan, Murat Karaduman, Orhan Hallik; hukuktan Gürkan Demirkesen ve Sidar Tunca; eğitim ve altyapıdan Mehmet Dora, İlker Erdoğan, Recep Turan, Yasin Akkanat; handikaplar ve ulusal handikap sisteminden Serhat Soysal, Recep Turan, İsmail Hasan Akçakayalıoğlu; sağlıktan İlker Erdoğan sorumlu olacak.

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AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri

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