Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu

SAMSUN (DHA) - Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası, oynanan final maçlarıyla tamamlandı. Kadınlarda Rusya'ya 5-4 yenilen milliler gümüş madalyanın sahibi oldu.

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'un Tekkeköy ilçesi Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen maçlarla tamamlandı. Kadın Milli Takımı, Rusya'ya 5-4'lük skorla kaybetti ve Avrupa ikincisi oldu.