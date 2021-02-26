"Türkiye Girişimcilik Ekosistemi" harekete geçiyor

Türk mühendisler tarafından geliştirilen ikili görüşme ve eşleştirme fonksiyonu ile öne çıkan Harekete Geçir platformu, girişimcilik sektöründeki tüm paydaşları dijital ortamda bir araya getiriyor.

Türk mühendisler tarafından geliştirilen ikili görüşme ve eşleştirme fonksiyonu ile öne çıkan Harekete Geçir platformu, girişimcilik sektöründeki tüm paydaşları dijital ortamda bir araya getiriyor. Türkiye ekonomisine destek vermeyi amaçlayan etkinlik, farklı sektörlerden ve ülkelerden binlerce Türk girişimciyi bir araya getirecek.

Dijital etkinlik Harekete Geçir, sektöründeki tüm paydaşları 27 Şubat 2021 Cumartesi günü Finlandiya merkezli dijital etkinlik platformu Deal Room'da bir araya getirecek. Bir tanışma etkinliği olması nedeniyle, profilleri ile kayıt yaptıranlar şimdiden tanışma toplantıları organize etmeye başladılar. Etkinlik, girişimci adaylarına binlerce iş insanı ile tanışma olanağı sağlarken, yatırımcılar için yeni proje fırsatları sunuyor. Ücretsiz olan dijital etkinlikte, 15 dakikalık ikili birebir görüşmelerin yanında, alanında uzman konuşmacıların katılımıyla 15 dakikalık sunumlar, 10 dakikalık ekosistem tanıtımları ve 5 dakikalık girişimci sunumları gerçekleşecek.

Ömürden Sezgin ve Enis Erdem Yurdatapan, tasarladıkları ve hayata geçirilen yeni nesil etkinlik konsepti ile "Tanış, paylaş, geliştir girişimcilik ekosistemini harekete geçir" mottosuyla pandemi sebebiyle birebir görüşmeler yapamayan tüm girişimcilere dijital ortamda yeni bir kapı açmayı amaçladıklarını söyledi. Dijital tanışma etkinliğine ekosistem paydaşı olan girişimci, yatırımcı, akademisyen, kamu ve özel sektör temsilcileri, eğitmen, mentor ve danışmanlar başta olmak üzere 2 binin üzerinde katılım, 4 binin üzerinde ikili görüşme olması bekleniyor.

"KATILIMCILARIN YÜZDE 81,7'SİNİN AMACI YENİ İNSANLARLA TANIŞMAK"

Ömürden Sezgin ve Enis Erdem Yurdatapan, girişimcilik ekosistemine ikili görüşmelerle hareket getirecek organizasyon ile ilgili yaptıkları konuşmada, "Harekete Geçir etkinliği girişimcilik ekosisteminin tüm paydaşlarının katıldığı büyük bir dijital tanışma, paylaşma ve işlerini geliştirme etkinliğidir. Sektörlerin ve dolayısıyla ekonominin gelişiminde her ülke için girişimciliğin etkisi yadsınamaz. Event Manager Blog'un etkinlik katılımcıları arasında yaptığı araştırmaya göre bir etkinliğe katılım nedeni olarak yüzde 81,7 oranıyla yeni insanlarla tanışmak, iş ağlarını güçlendirmek, yeni iş ortakları bulabilmek, yüzde 71,3 ile yeni bilgiler öğrenme, yüzde 38 ile eğlenme ihtiyacı geliyor. Pandemi sebebiyle hızla hayata geçen, dijital konferans, sempozyum ve paneller de formatlarından dolayı ekosistem paydaşlarının birbirleri ile tanışma ihtiyacını karşılayamadı. Birebir görüşmelerin pandemi döneminde de devam etmesi, insanların birbirleriyle tanışması ve bilgi paylaşımında bulunması iş fikirlerinin ve ekosistemin gelişimi için çok önemli. Harekete Geçir, işte bu ihtiyacı karşılamak adına tasarlandı. Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak bir etkinliği hayata geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz, sektördeki olumlu geri dönüşler ve ilgiden dolayı çok mutluyuz" diyerek platformda yer alan, ekosistemin önde gelen kuruluşları ve girişimciliği destekleyen lider markalara teşekkür ettiler.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı