Türkiye-Gine milli maçından notlar
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Türkiye-Gine milli maçından notlar

Türkiye-Gine milli maçından notlar
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Hazırlık maçında Gine'yi Antalya Stadı'nda konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, son karşılaşmaya göre ilk 11'de 7 değişikliğe gitti.

Hazırlık maçında Gine'yi Antalya Stadı'nda konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, son karşılaşmaya göre ilk 11'de 7 değişikliğe gitti.

Ay-yıldızlı ekibin Azerbaycan ile oynadığı hazırlık maçında ilk 11'de sahaya çıkan Altay Bayındır, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Taylan Antalyalı, Halil Akbunar, Orkun Kökçü ve Halil Dervişoğlu'nun yerine bu mücadelede, Mert Günok, Ozan Kabak, Mahmut Tekdemir, Dorukhan Toköz, İrfan Can Kahveci, Abdülkadir Ömür ve Enes Ünal ilk 11'de yer aldı.

İki maçta da ilk 11'de yer alan isimler ise Mert Müldür, Kaan Ayhan, Cengiz Ünder ve Rıdvan Yılmaz oldu.

Milli takımın yedek kulübesinde ise Uğurcan Çakır, Gökhan Akkan, Merih Demiral, Taylan Antalyalı, Okay Yokuşlu, Halil Akbunar, Kenan Karaman, Halil Dervişoğlu, Umut Meraş, Efecan Karaca, Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu yer aldı.

Ay-yıldızlı ekipte Altay Bayındır, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Ozan Tufan ve Hakan Çalhanoğlu ise maç kadrosunda yer almadı.

A Milli Takım'da Azerbaycan maçında olduğu gibi Kaan Ayhan sahaya kaptan olarak çıktı.

Karşılaşmayı Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve TFF Başkanı Nihat Özdemir de takip etti

A Milli Takım'ın, Gine'yi konuk ettiği maçı Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de takip etti.

Ersin Yazıcı ve Nihat Özdemir, karşılaşmayı TFF Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte izledi.

500'e yakın davetli karşılaşmayı tribünden izledi

A Milli Takım'ın, Gine ile oynadığı maçta tribünlerde 500'e yakın davetli yer aldı.

UEFA'dan alınan izinle tribünlere gelen 500'e yakın taraftara, Türk bayrağı da verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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