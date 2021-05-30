Türkiye-Gine milli maçına doğru
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Türkiye-Gine milli maçına doğru

Türkiye-Gine milli maçına doğru
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Spor

A Milli Futbol Takımı ile yarın Antalya'da özel maçta karşı karşıya gelecek Gine Milli Takımı'nın teknik direktörü Didier Six, Türkiye'nin gücüne dikkati çekti.

A Milli Futbol Takımı ile yarın Antalya'da özel maçta karşı karşıya gelecek Gine Milli Takımı'nın teknik direktörü Didier Six, Türkiye'nin gücüne dikkati çekti.

Didier Six, Gine Milli Takımı'nın Manavgat ilçesinde kamp yaptığı otelde düzenlenen basın toplantısına oyuncusu İbrahima Sory Conte ile katıldı.

Kendileri için prestij anlamında önemli bir maça çıkacaklarını belirtip, oyuncularının istekli ve arzulu olduğunu vurgulayan Six, Türkiye'nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) iyi bir sonuç elde etme hedefi olduğunu vurguladı.

Kendilerinin de Dünya Kupası için hazırlık yaptıklarını aktaran tecrübeli çalıştırıcı, "Oyuncularımız için iyi bir deneyim olacak. Ellerinden geleni en iyi şekilde yapacaklardır. Türkiye çok iyi bir takım. Çok iyi oyuncuları var. Çok iyi santraforları var. Lille'de oynayan oyuncular bizi zorlayacaktır. Maça hareket katabilirler. Avrupa'nın büyük takımlarında oynayan futbolcuları var." diye konuştu.

Bir basın mensubunun, "EURO 2020'de Türkiye nasıl bir sonuç elde edebilir?" sorusuna Six, "Yarın belki de EURO 2020'nin şampiyonuna karşı oynayacağız. Türkiye'ye bu açıdan bakmak lazım. Türkiye'de oynamış ilk Avrupalı futbolculardan biriyim. Bu ülkenin futbolunun yıllar içinde nasıl geliştiğini, ne kadar iyi düzeye geldiğini gözlemleyebildim. Yarın maça Avrupa şampiyonuna karşı oynuyormuş gibi bir mantaliteyle çıkmak istiyoruz." yanıtını verdi.

Şenol Güneş'in de çok iyi bir teknik direktör olduğuna dikkati çeken Six, Güneş'in Türkiye'yi belirli bir noktaya getirdiğini, yıllar içinde Türk futboluna çok şey kattığını kaydetti.

Conte: "Önemli bir deneyim olacak"

Gine Milli Takımı oyuncusu İbrahima Sory Conte, çok önemli bir maça çıkacaklarını dile getirdi.

Türkiye gibi iyi takımlara karşı maç yapmayı hep istediklerini aktaran Conte, "Bu maç bizim sınırlarımızı, kapasitemizi zorlayacak. Bizim için önemli bir fırsat. Bütün Gine halkı bu maça kilitlenmiş durumda. Önemli bir deneyim olacak. Zorlu bir rakip. İyi bir hazırlık yaptık ve maça motiveyiz." şeklinde konuştu.

Kariyerinden memnun olduğunu ve bundan sonrası için de iyi şeyler yapmak istediğini anlatan Conte, Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan arkadaşı N'Sakala ile görüşüp, kendisini bir kez daha tebrik ettiğini sözlerine ekledi.

Türkiye-Gine milli maçına doğru
Türkiye-Gine milli maçına doğru
Türkiye-Gine milli maçına doğru
Türkiye-Gine milli maçına doğru

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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