Türkiye-Gine KEK 3. dönem toplantısı sona erdi

28.11.2019 11:50 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:50

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye olarak Gine'ye sadece ihracat yapmak değil aynı zamanda bu ülkeden ithalat da yapmayı ve ticarette karşılıklı fayda temeline dayanan bir denge sağlamayı amaçladıklarını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gine'nin başkenti Konakri'de, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Gine Uluslararası İşbirliği ve Afrika Entegrasyonu Bakanı Diene Keita'nın eş başkanlığında yapılan ve iki gün süren "Türkiye-Gine Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 3'üncü Dönem Toplantısı" sona erdi.

Toplantının kapanış oturumunda, iki ülke arasında "Mesleki ve Teknik Eğitim Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" ve "DEİK ile Gine Özel Sektör Yatırımlarının Teşviki Ajansı (APIP) arasında İş Konseyi İş Birliği Anlaşması" imzalandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, toplantının kapanışında yaptığı konuşmada, mutabık kalınan konuların mevcut ticari ve ekonomik ilişkileri daha yüksek seviyelere çıkarmaya vesile olacağını vurguladı.

Türkiye olarak Gine'ye özel önem atfettiklerini belirten Selçuk, "Sayın Cumhurbaşkanlarımız arasındaki yakın dostluğun bunun önemli göstergesi olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

İki ülkenin dostluğunun ticari ve ekonomik ilişkilere hak ettiği şekilde yansıtılamadığını aktaran Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amacımız Gine'ye sadece ihracat yapmak değil aynı zamanda Gine'den ithalat da yapmak ve ticaretimizde karşılıklı fayda temeline dayanan bir denge sağlamaktır. Ziyaretimizin buna katkı sağlayacağına inanıyorum. İkili ticari ilişkilerimizde sürdürülebilir bir artış sağlanması için doğrudan yatırımların gerçekleştirilmesi ve ortak şirketlerin oluşturulması amacıyla firmalarımızın Gine'de yatırım yapmalarını destekliyoruz. Diğer taraftan dünya çapında üne sahip olan müteahhitlik firmalarımızın deneyimlerini Gine'ye taşımalarını ve Gineli kardeşlerimizin alt ve üstyapı projelerini tamamlayarak Gine halkının ihtiyaçlarını karşılamalarını arzu ediyoruz."

1400 proje yapıldı

Türkiye ve Gine Cumhuriyeti arasındaki ticaret hacmine ilişkin sayısal verileri paylaşan Selçuk, Türk müteahhitlik firmalarının bugüne kadar Gine'de toplam 152,5 milyon dolar değerinde 10 proje üstlendiğini, Afrika genelinde bugüne dek 67,7 milyar dolar değerinde 1400 proje gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bu rakamların yetersiz olduğuna değinen Selçuk, imzalanan KEK Toplantısı Protokol Zaptının iki ülkenin ticari ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde istek ve kararlılığını gösterdiğini söyledi.

Yoğun çalışma temposunda geçen iki gün boyunca heyetlerin iş birliği yapılabilecek sektörleri tespit ettiğini vurgulayan Selçuk, ticaret ve yatırımların yanı sıra müteahhitlik, enerji, KOBİ'ler, standardizasyon, tarım ve hayvancılık, balıkçılık, ormancılık ve su, çevre ve şehircilik, turizm, sağlık, eğitim alanlarındaki iş birliği olanaklarını da ele aldıklarını, bu kapsamda Türk Hava Yollarının Gine'ye doğrudan uçuşlarının iş insanları arası teması teşvik ettiğini vurguladı.

Bakan Selçuk, toplantıda, "Mesleki ve Teknik Eğitim Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" ve "DEİK ile Gine Özel Sektör Yatırımlarının Teşviki Ajansı (APIP) arası İş Konseyi İş Birliği Anlaşma"larının imzalanmasının önemine işaret etti.

Selçuk, Türkiye-Gine İş Forumu'nun gerçekleştirmiş olmaktan duyduğu memnuniyeti, "Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde karşılıklı olarak daha üst düzeyde temasların devam edeceğine inanıyorum." sözleriyle ifade etti.

18 başarılı proje hayata geçirildi

Ülke olarak Gine'nin kalkınma sürecine destek olmaktan memnuniyet duyduklarına değinen Selçuk, bu yıl, tarım, su ve sanitasyon, sağlık acil yardım, eğitim ve mesleki eğitim alanlarında 18 başarılı projenin hayata geçirildiğini aktardı.

Aynı şekilde gelecek yıl da Gine refahına katkı sağlayacak yeni projelerin tespiti için çalışmaların sürdüğünün altını çizen Ziya Selçuk, "TİKA Ofisimiz aracılığıyla proje bazında başvurulan projelere imkanlarımız dahilinde katkı sağlamayı istiyoruz. Kalkınma sürecinizde Türkiye'nin her zaman yanınızda olduğunu lütfen biliniz." dedi.

Toplantıda alınan kararların takibi amacıyla İzleme Komitesi kurulduğunu belirten Bakan Selçuk, kendisinin de konunun bizzat takipçisi olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA