Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Konya'da Türkiye Gıda Sanayi Zirvesi düzenlenecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sanayinin katma değerini ve yüksek teknolojili ürünlerin payını artırmak üzere başlatılan "Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı" kapsamında "Türkiye Gıda Sanayi Zirvesi" toplanacak.

Bu kapsamda, odak sektörler arasında yer alan gıda sanayinin rekabet gücünü ve ihracatını artıracak ürün ve projelerin geliştirilmesi konuları işlenecek. Söz konusu ürünlerin ve yüksek teknolojiye geçişteki somut adımların belirlenmesi amacıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Başkanlığında yapılacak zirveye, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileriyle gıda sanayi firmalarının üst düzey yöneticileri katılacak.

Zirvedeki oturumlarda, "Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı" ile gıda sanayinin mevcut durumu, sorunları ve çözüm yolları ele alınacak.